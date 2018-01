Friss hírek :: 2018. január 4. 19:01 ::

Megérkezik a tavasz az év első hétvégéjére

A 2018-as év első hétvégéjén is folytatódik a szokatlanul enyhe téli idő: a ködösebb tájakon lehet kevésbé meleg, de többfelé akár 15 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Kezdetben lehetnek kisebb esők, de sok lesz a napsütés is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken a ködfoltok többnyire feloszlanak, de az északkeleti megyékben továbbra is maradhatnak tartósan borult körzetek. Reggel még a keleti határnál, napközben a Dunántúlon néhol kisebb eső előfordulhat. Délelőtt viszont már sokfelé csökken a felhőzet, némi napsütés is lehet. A szél élénk, a magasabban fekvő helyeken erős is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 8-13, de a borult, párás tájakon csak 5-7 fok között alakulnak.

Szombaton általában gyengén felhős, napos időre lehet számítani. Az Északi-középhegység térségében és az Alföld északkeleti részein viszont tartósan megmaradhat a köd; helyenként szitálás is lehet, de másutt nem valószínű csapadék. A Dunántúlon megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 1-7 fok lehet. Napközben általában 10-15 fok, az Északi-középhegység térségében viszont 7, 8 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap az Északi-középhegység térségében és az Észak-Dunántúlon lehetnek tartósan felhős, ködös tájak, és arrafelé néhol szitálás is kialakulhat. Másutt a reggeli órákra itt-ott kialakuló ködfoltok gyorsan feloszlanak. Csapadék nem várható, az ország nagy részén napos idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet általában 10-15 fok között, az Északi-középhegység térségében 7, 8 fok körül alakul – olvasható az előrejelzésben.

(MTI)