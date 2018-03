Friss hírek :: 2018. március 11. 15:13 ::

Gaudi: kettős mérce és önkény Strassburgban

Gaudi-Nagy Tamás írja:

A Magyar Nemzetben nyilatkoztam minap arról, hogy a strassburgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán éppen a magyar bíró, dr. Paczolay Péter kaszálta el tévesen két devizakárosulti aktivista, Póka László (Nem adom a házamat mozgalom) és Kerékgyártó László (Radikális Bankellenes Csoport) spontán tüntetés szervezése miatti jogellenes megbírságolásuk okán benyújtott kérelmét. A valótlan indok szerint nem merítettünk ki minden hazai jogorvoslatot, ami tételesen nem igaz.

2015-ben egy bejelentett tüntetés vége felé a devizacsapdában vergődő, kétségbeesett és dühös károsultak a bejelentettől eltérő utcaszakaszt vettek igénybe rövid időre: a két szervezőt pedig gyülekezési joggal visszaélés miatt megbírságolták. Minden hazai jogorvoslatot kimerítettünk, az Alkotmánybíróságot is megjártuk: hiába, a verdikt hatályban maradt. Annak ellenére, hogy az un. spontán tüntetés jogintézménye néhai dr. Grespik László nemzeti jogvédő barátom és bajtársam által a strassburgi fórumon kiharcolt emlékezetes ítélet (Bukta-ügy: 2002. dec. 1. Medgessy-Nastase-koccintás ellen spontán összeverődő tiltakozókat a rendőrség feloszlatta) óta a magyar jogrend része. Ennek lényege, hogy az előre be nem jelentett, de békés és a közlekedés megoldását más útvonalon történő megoldását lehetővé tevő tüntetést feloszlatni a bejelentés hiánya miatt nem lehet és értelemszerűen büntetni sem lehet emiatt a szervezőket. Itt is erről volt szó.

Különösen az a bosszantó, hogy Paczolay Péter 2008-ban az Alkotmánybíróság elnökhelyettese volt, amikor a spontán tüntetést magyar jogrendbe iktató történelmi döntést meghozta a taláros testület.