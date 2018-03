Friss hírek :: 2018. március 13. 11:35 ::

Március 15-én is kelleni fog az esernyő

Keddre egy hidegfront érkezik, ezért helyenként számítani kell futó záporok kialakulására, délnyugaton és a Tiszántúlon zivatarok is lehetnek, egyes zivatarokat pedig jég is kísérhet – derül ki az Időkép előrejelzéséből.

A front hatására az északi tájakon megélénkül az északnyugati szél. Délutánra 13 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán is több felhő lehet az égen, de alapvetően napos időszakokra is számíthatunk az előrejelzések szerint. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon és északkeleten van esély, ott kisebb eső, zápor jöhet, délnyugaton viszont egy-egy zivatar is kialakulhat. Hideg ekkor sem lesz, 9-15 fokot mérhetünk, alacsonyabb értékekre inkább csak északon, északnyugaton számíthatunk.

Március 15-én többfelé kell számítani esőre, záporra, az északkeleti tájak kivételével sokfelé erős szél is jöhet. Hajnalban helyenként talajmenti fagy, gyenge fagy előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet pedig 7 és 15 fok között alakulhat, északon lesz hűvösebb.

Péntektől csapadékosabb folytatás körvonalazódik, hétvégére pedig megint beüt a lehűlés.

(HVG)