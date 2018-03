Friss hírek :: 2018. március 14. 20:28 ::

Fico akár már holnap lemondana

Robert Fico hajlandó lemondani a miniszterelnöki posztról – nyilatkozta szerda esti sajtótájékoztatóján a pozsonyi kormánypalotában, amelyen részt vettek a koalíciós partnerei, Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és Bugár Béla, a Híd-Most elnöke is. A tájékoztatóról az MTI, a szlovák sajtó, és a nagy hírügynökségek is beszámoltak.

A szlovák miniszterelnök ebejelentette, hogy akár már csütörtökön hajlandó beadni a lemondását a köztársasági elnökkel és a koalíciós partnerekkel való tárgyalása után, hogy "folytatódhasson Szlovákia sikertörténete".

Robert Fico azt is elmondta, hogy döntéséről szerdán tájékoztatta Andrej Kiska államfőt is, akivel közölte azt is, hogy távozását három feltételhez köti.

E feltételek, hogy az államfő – a parlamenti választások eredményeit tiszteletben tartva – elfogadja, hogy a választásokon győztes párt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) döntsön a kormány összetételéről, elfogadja a miniszterelnök lemondását követően megalakuló kormányt, illetve, hogy elfogadja és szavatolja, hogy a hárompárti koalíció tovább működhessen.

Robert Fico hangsúlyozta: a kormánykoalíció kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a lakosságnak a parlamenti választáson kinyilvánított akaratát.

A három párti koalíció jövőjéről kedd óta folytattak egyeztetéseket a kormánypártok.

(MNO nyomán)