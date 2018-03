Friss hírek :: 2018. március 29. 12:22 ::

Lopják a Jobbik plakátjait Borsodban

Borsod több településéről is eltűntek a Jobbik plakátjai, erről számolt be a párt képviselőjelöltje és szóvivője Miskolcon.

Lukács Attila, a Jobbik dél-borsodi képviselőjelöltje elmondta, plakátjaikat korábban is rongálták, volt, hogy tetten is értek egy mezőkövesdi plakátrongálót és az őt elmenekítő nyékládházi alpolgármestert. Most azonban már nem pusztán rongálják a plakátokat, hanem el is lopják azokat. A politikus példaként Sályt, Csincsét és Harsányt hozta fel, ahonnan minden jobbikos plakát eltűnt. A párt feljelentést tesz az ügyben.

Jakab Péter szóvivő szerint az aktivisták azt csinálják, amit a parlamentben látnak a fideszes politikusoktól. - Ha Orbán Viktor olyan szavakat használ a parlamentben, mint "csicska", akkor ne csodálkozzunk, ha a plakátjainkat is ilyen szavakkal fújják össze. Ha azt látják, hogy Orbán és köre lop, az aktivistáik is felhatalmazva érzik magukat, hogy ezt tegyék.

Jakab arra kérte a Fidesz politikusait, ne rossz, hanem jó példát mutassanak, gyűlöletkampány helyett álljanak ki a jobbikosokkal képviselőjelölti vitára.