Friss hírek :: 2018. március 29. 16:13 ::

Kúria: fizethet a TV2, és be is kell hívniuk a jobbikos képviselőket

A Fidesz-KDNP lopott közpénzen eltartott szennycsatornája a választási időszakban eddig rendre megsértette a választási törvényt, ugyanis a reggeli műsoraikba kizárólag a kormány embereit hívták be, akik élő adásban mondták fel a kormánypropagandát.



A műsorok nagy részében leginkább a Jobbikról hazudoztak a meghívottak, a Jobbik képviselőit azonban nem hívták be, hogy cáfolhassák a hazugságokat. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a jogsértést, és kötelezte a TV2-t annak abbahagyására, valamint 6 210 000 forint büntetés megfizetésére. Andy Vajna tévéje fellebbezett a Kúriánál, sőt még azt is képesek voltak hazudni a bíróságnak, hogy ők hívták a képviselőket, csak nem fogadták el a meghívást. A Kúria helyben hagyta az NVB döntését, így a TV2 reggeli műsorában hamarosan jobbikos képviselőkkel is találkozhatnak a választók - áll a párt sajtóosztályának közleményében.