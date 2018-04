Friss hírek :: 2018. április 7. 13:17 ::

Gyöngyösi Márton: A Fidesz rágalomhadjárata és a valóság

Gyöngyösi Márton írja Fb-oldalán:

„Ezt az idézetet kiragadták a kontextusból” – sokaknak lehet ismerős a zavartan magyarázkodó politikus képe, amint megpróbálja menteni a menthetőt azt követően, hogy az ellenérdekelt sajtóorgánumok teljesen kiforgatták szavait. 2018 tavaszán Magyarországon ez a kép egyre inkább csak egy emlék, mivel a kormánypárti politikusok szavaiból már nincs mit kiragadni, hiszen szóba sem állnak senkivel, az ellenzékieknek pedig meg sem kell szólalniuk, hogy a legelképesztőbb vádakat vágja hozzájuk a Fidesz csúcsra járatott szennymédiája. Az idősebb generációnak mindez ismerős lehet, leginkább a rossz emlékű ’50-es évekből. Nincs már szükség kétértelmű mondatokra, szerencsétlen megnyilatkozásokra. A kormánysajtó minden valóságalap nélkül kreálja a hazugságokat.

Nemrégiben egy biztonságpolitikával foglalkozó portálnak, a European Security Journalnek adtam interjút, melyben világosan rámutattam a Jobbik és a Fidesz álláspontja közötti különbségekre a migráció kérdésében. Elmondtam, hogy míg a Fidesznek leghőbb vágya, hogy migránsok milliói fenyegessék hazánkat, olcsó témát szolgáltatva a kormánypropagandának, a Jobbik valódi megoldást szeretne. Megerősített határkerítést, határőrséget és a letelepedési kötvények rendszerének megszüntetését. Elmondtam, hogy Magyarország számára kulturális identitásunk megőrzése első számú prioritás, ezért semmilyen módon nem kívánunk gazdasági migránsokat fogadni. Elmondtam azt is, hogy teljesen ésszerűtlen is volna ilyet elvárni Magyarországtól, mely jelenleg a saját fiataljainak is nehezen nyújt perspektívát, miközben évszázados lemaradásban van még az itt őshonos cigányság integrációjával is. Ugyanakkor Magyarország tagja bizonyos nemzetközi egyezményeknek, melyeket tiszteletben kell tartanunk. Magyarország keresztény országnak tartja magát és az is kíván maradni, amely bizonyos erkölcsi normákat feltételez, még akkor is, ha ez az információ a Fidesz-párttagkönyvvel rendelkező újságírókat kissé érzékenyen is érintette az utóbbi napokban. Éppen ezért a hatályos jogszabályokat megtartó, törvényes úton, hiteles okiratokkal érkezőkkel szemben korrekt eljárást kell lefolytatni és indokolt esetben menekülti státuszt lehet számukra biztosítani. Természetesen az, hogy Magyarország mikor látja indokoltnak a státusz megadását, szuverén döntése. Az pedig, hogy valaki Szíriából menekülve sem Törökországban, sem Bulgáriában, de még Szerbiában sem érzi kellően komfortosan magát, nem indokol magyar menekültstátuszt, az ilyen kérések tehát a továbbiakban is elutasíthatóak. Ezt mondtam el a European Security Journalnek, igaz az igen terjedelmes interjúnak eddig csak az első részét közölték, gondolatmenetem második fele a napokban fog megjelenni. Így persze legalább azzal nem vádolhatom a Fidesz-közeli médiabirodalom nem éppen szakmai tudásukról elhíresült tollnokait, hogy még egy angolul tudó kollégát sem találtak maguk között, aki segített volna nekik értelmezni mindezt. Kétséges persze, mennyivel hízelgőbb, hogy egy teljes terjedelmében eddig meg sem jelent interjú miatt kezdtek ellenem lejárató kampányba, jóllehet sejtem, hogy a valós mondanivaló akkor sem érdekelte volna őket túlzottan. Őket ugyanis nem azért fizetik.

Külpolitikusként ugyanakkor hangot kell adnom annak, mennyire szomorúnak tartom, hogy egy ilyen fontos kérdésről, mint a migráció, mely korunk egyik legnagyobb kihívása világszerte, Magyarországon nem lehet értelmesen beszélni anélkül, hogy a kormány közelében (vagy benne) ülő funkcionális analfabéták ne kezdenének azonnali rágalomhadjáratba. Én úgy gondolom, hogy igenis létezik olyan politikai megoldás, mely képes Magyarországot megvédeni a gazdasági migránsoktól és egyben nem rombolja le hazánk nemzetközi megbecsültségét, melyet többek között olyan világszintű tudósok és keletkutatók építettek fel, mint Stein Aurél, Vámbéry Ármin, vagy Goldziher Ignác. Remélhetően az ő nevükre még a 888 szerzői is emlékeznek, már ha történelemórán jobban figyeltek, mint magyaron…

Persze a kormánymédia nem csak komoly, nemzetközi fajsúlyú kérdésekben próbált meg hitelteleníteni. A magát hitvalló keresztényként definiáló kormány olyan, az aszketikus és önmegtartóztató életmódtól kissé távol álló tagjainak, mint Kósa Lajos, Rogán Antal, vagy éppen Semjén Zsoltnak a vagyonosodása helyett a nem éppen szerény stílusáról elhíresült Habony Árpád médiája az elmúlt napokban a Jobbik képviselőinek anyagi helyzete után nyomozott a legaljasabb eszközöktől sem visszariadva. Esetemben egy 200 millió forintot érő budai villát tulajdonítottak nekem, melyen véleményük szerint csak a 32 darab spaletta átmázolása hat millió forintba került. Félretéve azt a kérdést, hogy 32 darab spaletta az Esterházy-kastélyon kívül nem sok hazai épületen férne el, elképesztő dolognak tartom, hogy szüleim házát tulajdonítják nekem, még azzal is megvádolva, hogy azt nem tüntettem fel vagyonnyilatkozatomban, noha a nevezett épület nincs a tulajdonomban, nincs fölötte haszonélvezeti jogom és nem is élek benne. Ellentétben azzal a nagykovácsi házzal, amely a tulajdonomban áll, amelyben lakom, és amelyet vagyonnyilatkozatomban fel is tüntettem. Az már csak a hab a tortán, hogy a szomszédok elmondása alapján az engem lejáratni próbáló cikk megjelenése előtti napokban több órán keresztül egy drón körözött édesanyámék házának kertje fölött, felvételeket készítve az épületről és a kertben játszó 10 éves kisfiamról is.

A rossz hírem a cikket közlő Ripost számára az, hogy az engem ért hazugságokért jogi elégtételt fogok venni. A még rosszabb pedig az, hogy holnap leváltjuk a hazugságaikat megrendelő kormányt, így kénytelenek lesznek a megítélt helyreigazítást le is közölni. Már ha állami megrendelések híján el fogják még tudni tartani magukat addig a piacról, ami, színvonaltalanságuk tükrében erősen kétséges.