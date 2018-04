Friss hírek :: 2018. április 11. 18:44 ::

Országos verspályázat indul diákoknak

Szabad a vers! címmel országos verspályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsős általános iskolások és középiskolások számára klasszikus magyar költők családhoz köthető verseinek újragondolására a Családok éve 2018 alkalmából.

A mai diákok világának kultúrája, sebessége más, mint a mi generációnké volt. Szeretnénk, ha a fiatalok Arany János, Petőfi Sándor, József Attila, Kosztolányi Dezső és mások családi verseinek újraértelmezésével közelebb kerülnének a költészethez, és újfajta megközelítésben mutatnák be a családi értékeket – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a pályázat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte: a pályázat szerdán, a költészet napján indul, és egy hónapon át tart, május 11-én zárul. Az ünnepélyes eredményhirdetés május 26-án lesz Budapesten. A pályázók feladata, hogy osztályaikkal előadják és videóra rögzítsék az átírt verseket, regisztráljanak és a művet beküldjék a csaladokeve.hu/szabadavers honlapra.

A pályázók a következő listából választhatják ki az átdolgozásra szánt verseket: Petőfi Sándor: Egy estém otthon; István öcsémhez; Arany János: Családi kör; Itthon; Ady Endre: Őrizem a szemed; Móra Ferenc: Mártonka levele; Kaffka Margit: Petike jár; Weöres Sándor: Buba éneke; Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz; Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok; Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most; József Attila: Mama.

Balog Zoltán kitért arra, hogy inspirációként a fiatalok három kortárs költőtől is meríthetnek: Petőfi István öcsémhez című versére Lackfi János, Iancu Laura és Bánki Benjámin is elkészítette saját verzióját. Utóbbit a sajtótájékoztatón elő is adta. A három „mankó” a Családok éve facebook-oldalán lesz elérhető.

A magyar fiatalok családcentrikusak, őket szólítjuk meg és kérjük arra, hogy modern eszközöket és a mai nyelvet használva fogalmazzák meg gondolataikat a családi környezetről, saját osztályközösségüket is bevonva – jegyezte meg Novák Katalin. A diákok szabadon választhatnak a verselés fajtái között, és akár a rap vagy a slam poetry műfajában is alkothatnak.

A zsűriben Novák Katalin mellett Szarvas Rita, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, Orbán János Dénes József Attila-díjas költő, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia vezetője, valamint Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerepel.

Prőhle Gergely elmondta: a pályázat kifejezi, hogy a versekkel kicsit közelebb kerülünk az örökkévalósághoz. Szerinte a Szabad a vers! esemény megmutatja azt a tanulási folyamatot és végtelen örömet is, amit a családi élet jelent.

A zsűri által kiválasztott győztes, valamint a közönség által interneten a legtöbb szavazatot kapott pályázó családjával együtt egy hosszú hétvégét tölthet el a Szentendrei-sziget egyik szállodájában, az egyéni győzteseket segítő osztályok egy-egymillió forint értékű osztálykirándulást nyernek.

(MTI)