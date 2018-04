Friss hírek :: 2018. április 18. 19:15 ::

Kiderülhet, mire kaptak félmilliárdot a fideszes álcivilek

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagy örömmel fogadja a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntését, amelyben a testület kimondta: a Magyar Villamos Műveknek (MVM) ki kell adnia a Civil Összefogás Fórum (CÖF) 508 millió forintos támogatását érintő minden dokumentumot. A Jobbik nevében magam is hosszú ideje küzdök annak nyilvánosságra kerüléséért, hogy az óriási összeget milyen célból és milyen döntés alapján kapta meg a Fidesz-közeli kamucivil alapítvány - írja Szávay István országgyűlési képviselő, alább a folytatás.

Korábban több közérdekű adatigénylést is benyújtottam, de hiába tette többször is világossá Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is, hogy az MVM által adott támogatás esetében közpénzről van szó, a dokumentumoknak tehát nyilvánosnak kell lenniük, a válaszadást megtagadták. Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökéhez, Péterfalvi Attilához fordultam, aki válaszában kötelezte az MVM-et az adatok kiadására. A cég azonban a döntés végrehajtására sem volt hajlandó, ezért rendőrségi feljelentést is tettem.

Az MVM és a CÖF valamiért mindezek ellenére mégis roppant mód titkolta, hogy pontosan mire is kellett ez a több mint félmilliárd forint. A Jobbik régi gyanúja szerint arra, hogy a Vona Gábort Gyurcsány Ferenccel összemosó plakátkampányt a kamucivilek finanszírozni tudják. Várjuk, hogy a jogerős bírósági döntés után az MVM nyilvánosságra hozza végre a valós, korabeli dokumentumokat, és így tisztán láthassunk az ügyben - zárja szavait a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke.