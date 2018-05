Friss hírek, Videók :: 2018. május 8. 12:54 ::

A Jobbik azt mondja, az ő nyomásukra engedték be a Kossuth térre a "kormánykritikus választókat"

Alább olvasható a közleményük, alatta az N1TV összeállítása:

A Jobbik megakadályozta a Fidesz gyáva kordonozását

Gyurcsányi módszerekhez akart nyúlni a Fidesz-KDNP azzal, hogy félelmükben elzárják az embereket attól, hogy a Kossuth téren élhessenek alkotmányos jogaikkal. Végső elkeseredésükben már a terrorelhárítókat hívták segítségül, nehogy véletlenül is találkozzanak a kormánykritikus választókkal. A Jobbik frakciója múlt szerdán bejelentette, hogy el fogják bontani a kordonokat, így a Fidesz ma reggelre úgy döntött, hogy inkább visszavonulót fúj, de azért rendőrökkel körbevetették a Kossuth teret. A Jobbik ma reggel követelte, hogy engedjék be az embereket a térre, hogy élhessenek a szólásszabadsággal. A kormány rövid időn belül ebben a kérdésben is visszakozni kényszerült a legerősebb ellenzéki párt nyomására, így jelenleg felszabadult a nemzet főtere a fideszes önkény alól.

