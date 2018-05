Friss hírek :: 2018. május 11. 18:55 ::

A Jobbik újra benyújtotta alaptörvény-módosító javaslatát

A Jobbik újra benyújtotta alaptörvény-módosító javaslatát pénteken a parlamentnek - közölte Volner János, a párt alelnöke budapesti sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus Magyarország védelme mellett foglalt állást, kiállva a 2010 óta képviselt, a határőrség visszaállítására vonatkozó elképzelésük, a határvédő kerítés és a honvédség határvédelmi feladatai mellett.

Azt is mondta, bármikor készek hozzájárulni a kvótaellenes alaptörvény módosításhoz. Volner János ugyanakkor hozzátette: az Országgyűlésnek ezúttal is kiegészítve nyújtották be ezt a javaslatot, amelybe belefogalmazták a letelepedési kötvényforgalmazás tilalmát.

A kötvényekről szólva úgy fogalmazott: azokon keresztül “Habony Árpád és Rogán Antal személyes ismerősei, jó barátai realizáltak óriási nyereséget”, Magyarország biztonságát pedig azzal veszélyeztették, hogy a Brüsszel által tervezett migránsok többszörösét engedték be az országba.

A jobbikos politikus azt hangoztatta: nemet fognak mondani arra, hogy a kormány pénzért migránsokat engedjen be.

(MTI)