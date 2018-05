Friss hírek :: 2018. május 27. 22:15 ::

Orbán felkérte Tarlóst a folytatásra, aki saját elmondása szerint még kéreti magát

Orbán felkérte a folytatásra, de még fontolgatja, hogy 70 évesen ismét elinduljon a főpolgármesteri posztért – nyilatkozta az Indexnek Tarlós István főpolgármester. Ha mégis vállalja, megszüntetné a BKK-t, és a Közbeszerzési Kft-t. Azt javasolja, mégis egyszerre újítsák fel a Lánchidat és az Alagutat. Elképzelhető az is, hogy nem lesz mobilgát a vitás Római-parti szakaszon, és elővenné az agglomeráció és a főváros közös tömegközlekedésének gondolatát.

A margitszigeti teniszcsarnokkal kapcsolatban kijelentette, azt tanácsolta a Tenisz Szövetség vezetőjének "ne próbálkozzon megint suttyomban elfogadtatni valamilyen törvényt a parlamentben, amit aztán se a főpolgármester, se a miniszterelnök, se a köztársasági elnök nem támogat, mert ennek semmi értelme nincsen."

Szerinte erős túlzás, ha az ellenzék a parlamenti választások eredményei alapján azt hiszi, hogy kétharmada van a fővárosban. Tarlós ezért bizakodik a győzelemben: „Mások a körzethatárok, mint a parlamenti választáson, és a polgármester-választás is sokkal inkább személyre szóló.” Életszerűtlennek tartja a gyakorlatban a teljes ellenzéki összefogást. „Ezeknek a kis pártoknak nincs semmi önálló politikai identitása. Hat-nyolc pártból álló koalíció nem működik sehol a világon” – mondja a főpolgármester.

Szerinte a „logika és az életszerűség” is azt diktálja, „hogy a kormány az eddigieknél is több pénzt kell hogy szánjon a fővárosra, amennyiben az a politikai koncepció, hogy a Fidesz Budapesten erősödjön.” Azt is mondta, kiváló a kapcsolata Fürjes Balázzsal, a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkárral, a hármas metró felújítása pedig rendben megy.

(HVG - Index)

