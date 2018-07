Friss hírek :: 2018. július 13. 11:55 ::

Hitelkárosultak ügye: a Jobbik szerint a horvátok védelme nemcsak a futballban kiváló

Miközben hazánkban a devizahitelezésben korábban érintett pénzintézetek az utóbbi időszakban is több százmilliárdos rekordnyereséget könyveltek el, szomszédunk bizonyította, hogy a horvátok védelme nemcsak a futballban kiváló, hanem kiváló hatékonysággal védik állampolgáraikat a pénzéhes bankokkal szemben is - írja közleményében Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. Alább a folytatás.

Amíg Horvátországban lényegében semmissé nyilvánították a banki átverések fő formáit és 120 ezer devizakárosult kap vissza fejenként milliókat, hazánk kormánya parlamenti válaszai alapján lényegében lezártnak tekinti a kérdést. Egyetlen válaszpanelük az, hogy a Jobbik nem szavazta meg a kormány piaci árfolyamon történő forintosítását – amire a Jobbik frakciója büszke, hiszen így nem vált bűnrészessé a hitelkárosultak elárulásában.

Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy aki 160 forinton vette fel a hitelét, annak a felvétel napjának árfolyamán számolják újra a vélt tartozását. (Ez, vagy ennek irányába mutató megoldás több környező országban is sikerrel megvalósult.) Ezzel szemben a Fidesz forintosítása 256 forinton számította át a frankhiteles szerződések tartalmát, súlyos terheket okozva minden érintett család számára. A kilakoltatási moratóriumot emellett azonnal el kell rendelni, egészen a probléma megoldásáig. A Jobbik nyilvánvaló módon nem kíván befolyásolni egy elkülönült hatalmi ágat és nem kíván beleszólni bíróságok munkájába, ugyanakkor elvárjuk a kormánytól, hogy olyan jogszabályi kereteket alakítson ki, amelyeken belül a károsultak helyzete végre rendezhető és utolsó, indokolatlanul elvett forintjuk is visszaadható.

Korábban írtuk: Horvátországban semmissé nyilvánították a svájci frank alapú hiteleket