Friss hírek :: 2018. augusztus 7. 16:00 ::

Újra másodfokú hőségriasztás lép életbe

A másodfokú hőségriasztás ismételt elrendeléséről döntött az országos tisztifőorvos. Kovács Attila keddi budapesti sajtótájékoztatóján közölte, a hőségriasztás kedd éjféltől péntek éjfélig tart.

Az intézkedésről értesítették a megyei kormányhivatalokat, az egészségügyi és a szociális intézményeket, a védelmi bizottságokon keresztül pedig a nagyobb infrastruktúraüzemeltetőket.

A szakember ismételten kiemelte, hogy a napokig tartó meleg idő már az egészséges szervezetet is megterheli, ezért fokozottan oda kell figyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra és öltözetre, és lehetőség szerint 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző napon.

Mint mondta, kánikula idején úgy csökkenthetjük a hőség negatív hatását, ha a lakásból kizárjuk a meleget, besötétítünk, és éjszaka szellőztetünk, ezen kívül a gyakori zuhanyozás és a test vizes borogatása is ajánlott.

Rendkívül fontos a sok folyadék fogyasztása, erre az idősek esetében kiemelten kell figyelni. Azt tanácsolta, hogy óránként egy pohár vizet igyon meg mindenki.

Az országos tisztifőorvos kitért arra, hogy a hőségriasztás lehetőséget ad egy sor más intézkedésre, ilyen lehet a munkaidő-kedvezmény azokban a munkakörökben, amelyekben fokozott hőhatásnak vannak kitéve a munkavállalók, továbbá a szabadban dolgozóknál a többszöri pihenőidő elrendelése, valamint a megfelelő öltözet és folyadék biztosítása is.

Kovács Attila azt mondta, hogy az előrejelzések szerint ez a hét megterhelő lesz a meleg miatt, utána enyhülhet a nagy hőség.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a kánikula miatt az elmúlt időszakban számos olyan szociális és egészségügyi intézkedést rendeltek el, amely az emberek biztonságát szolgálja.

Hozzátették, olyan diszpécserszolgálat kezdte meg működését, amely a klimatizált helyiségek, vízosztópontok, párakapuk, ivókutak elhelyezkedéséről nyújt naprakész információt, a közterületeken a szociális munkások aktívabb jelenlétére lehet számítani, a rászorulókat és a hajléktalanokat pedig – eredeti funkciójától függetlenül – bármelyik szociális intézménynek be kell fogadnia.

A közlemény szerint a kórházak a tartósan magas hőmérséklet idején több intézkedéssel igyekeznek védeni a betegek és munkavállalók egészségét. A szükséges intézkedésekről a kórházak főigazgatói gondoskodnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívta a figyelmet az egyre fokozódó hőségre. Kifejtették: a nyugatról kelet felé araszoló hidegfront előtt déli irányból egyre melegebb levegő áramlik Közép-Európa térségébe. Ezért szerdán tovább emelkedik a hőmérséklet. Főleg a Dunántúlon lesz melegebb az előző naphoz képest – tették hozzá.

Az előrejelzés szerint szerdán a sok napsütés mellett kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő is lehet az égen. Csapadék általában nem valószínű, legfeljebb egy-egy helyen alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A déli szél a Kisalföldön megélénkül, időnként meg is erősödik, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-22, a legmagasabb hőmérséklet 32-36 fok között valószínű.