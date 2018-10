Friss hírek :: 2018. október 30. 10:56 ::

Morvai könyvet írt: Tíz év az Európai Parlamentben

Az EP-képviselő levele:



Nagy örömmel osztom meg Önökkel, hogy Tíz év az Európai Parlamentben címmel „megszületett” az új könyvem - a szerzőtársam Kovács Zsolt újságíró. Hálásan köszönöm Önöknek, hogy rábeszéltek a sok keserves és a szintén sok örömteli tapasztalatom megosztására.

Hívom és várom Önöket november 6-án 18 órakor a Polgárok Házába a könyvbemutatóra, ahol személyesen is találkozhatunk, és vásárlási és dedikálási lehetőség is lesz. A kedd reggeli Echo tévé adásában a könyv részleteiről beszéltem - kérem, osszák meg minél többen. (Egy kis műhelytitok: a „rám akasztott” mikrofon miatt szerencsétlen módon olyan ruhadarabom is kilátszott a felvételen, aminek nem kellett volna... Kérem, hogy ezt ne az én rendetlenségemnek, hanem ennek a körülménynek tudják be. :)

Szeretettel és üdvözlettel:

Krisztina

A beszélgetés ide kattintva tekinthető meg.