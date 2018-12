Friss hírek :: 2018. december 6. 17:45 ::

"Miért is menne el dolgozni a kisebbség többsége?"

A Mi Hazánkon kívül az egész ellenzék támogatta azt az MSZP-s javaslatot, ami feltétel nélkül emelné a családi pótlékot, ami így négy gyermek után 92 ezer forint lenne. Ha valaki bruttó 200 ezer forintot keres, ami például Kelet-Magyarországon még jónak is számít sajnos, mindössze kb. 30 ezer forinttal kapna több támogatást, mint az, aki ezt nem teszi meg. Ilyen körülmények között aligha kapkodnának a munkáért azok, akik a megélhetési gyermekvállalásra rendezkedtek be már így is - írja Fb-bejegyzésében Dúró Dóra, alább a folytatás.

A Mi Hazánk Mozgalom családpolitikai elképzeléseiről, javaslatairól hiába tartottam sajtótájékoztatót, a teljes média elhallgatta, pedig elmondtam: a megélhetési gyermekvállalás visszaszorítása érdekében a harmadik gyermektől felfelé minden támogatást a munkához kötnénk, hiszen így is a legszegényebb, legkevésbé iskolázottaknál nőtt a termékenység.

A középosztály gyermekvállalása érdekében növelnénk a bölcsődei férőhelyek számát, megteremtenénk a főállású szülőség lehetőségét, és a második gyermekre is kiterjesztenénk például az utazási, étkeztetési támogatásokat.

Biztonságot, kiszámítható jövőképet kell adni a családoknak, aminek gátja például a rabszolgatörvény is, ami kifejezetten családellenes (is).