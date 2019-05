Friss hírek :: 2019. május 20. 13:51 ::

A Jobbik Dobrev Klárával haknizó "listavezetője" az EPP elitklubjába vágyik - Webert is megszavazná

A Jobbikban a néppárti fordulat után úgy látják, Magyarországon már szalonképesek, Európában viszont még küzdeniük kell ennek eléréséért, a szövetségi kapcsolatok kialakításáért. A Mi Hazánk megalakulásával járó pártszakadásnak örül Gyöngyösi Márton listavezető, akivel arról is beszélt a szélliberális 24.hu, hogy megszavazná-e Manfred Webert az Európai Bizottság elnökének. Alább az egyébként hosszú és dögunalmas interjú beszédesebb, néhol a "listavezetőt" finoman megszívató részei.



Gyöngyösi Márton Dobrev Klárával védi az EU-t és a demokráciát a budapesti Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában május 19-én - mindezt a Partizán-csoport (!) szervezésében (illusztráció; fotó: Béli Balázs/Alfahír)

Annyira jól áll a Jobbik, hogy a párt két erős emberét, az elnökhelyettes-frakcióvezetőt és az országosan ismert szóvivőt, Jakab Pétert is elengedheti Brüsszelbe?

Külpolitikával foglalkozom, amióta pártpolitizálásra adtam a fejem, sosem állt tőlem távol az európai uniós politika. Másrészt észrevehető folyamat az utóbbi években, hogy a Fidesz áthelyezte a politika fókuszát a nemzetközi színtérre, különösen a migrációs politika kapcsán. Az Európai Parlament korábban mellékhadszíntere volt a közéletnek, mára viszont a középpontba került, ezért szeretnénk ott erősíteni.

Ezzel párhuzamosan a magyar hadszíntérről kapitulálnak?

Egyáltalán nem. Országgyűlési képviselők jönnek-mennek. Az önkormányzati választásra is prominens országgyűlési képviselőink készülnek, hogy utána önkormányzati szerepet vállaljanak: például Mirkóczki Ádám, aki a Jobbik egyik legismertebb arca, egri polgármesterjelöltként méreti meg magát. Számos más országgyűlési képviselő is hasonló szerepre készül. Ha valahol az egypártrendszer, a NER kiépítése megakasztható, az az európai színtér és az önkormányzati politika. Így készülünk 2022-re.

Az áprilisi közvélemény-kutatásokban 8-9 százalékon áll a Jobbik, ami feleannyi, mint a tavalyi választási eredményük. A Fidesz teljesen letarolta a magyar belpolitikát, ezért keresik az új megoldásokat?

Számtalan olyan kutatás látott napvilágot, amelynek a hitelessége erősen megkérdőjelezhető.

Négy-öt cég nagyon hasonló adatokat mért.

Ezzel együtt, ha az ember megnézi a módszertant, a kutatások megrendelőjét, a kommunikációját, akkor egyfajta tendencia tapasztalható.

A Jobbik saját méréseiben jobb számok vannak?

Természetesen. Most végeztünk egy reprezentatív közvélemény-kutatást, amelynek nem az a célja, hogy a Závecz Research-csel vagy a Republikonnal versenyezzünk a különböző hírportálokon, hanem hogy megismerjük a valóságot, ami az, hogy a táborunk nem apadt le az elmúlt hónapokban, hanem stagnál. Az Iránytű Intézet mérései szerint a biztos pártválasztók körében a Jobbik 14 százalékon áll. Ez jó hír, ezért az a legnagyobb kihívás, hogy mozgósítsuk a saját táborunkat. A Politico és az EU felmérései négy mandátumot jósoltak a Jobbiknak. Ez áttörő siker lenne, azon dolgozunk, hogy meg is valósuljon.



Gyöngyösi Márton, a Jobbik "listavezetője" (fotó: Marjai János /24.hu)

Mit mondanak a szavazóiknak, miért kell elmenniük a választásra?

Ekkora tétje még nem volt EP-választásnak. Az a tét, hogy megengedjük-e Orbán Viktornak, hogy nemzetközileg teljesen elszigetelje Magyarországot, és végső soron ki is vezesse Magyarországot az európai országok közösségéből.

Egy Trump-Orbán-találkozó után bátor dolog elszigetelődésről beszélni.

Mi sem mutatja jobban Orbán Viktor elszigetelődését, mint az, hogy ő volt az első politikus, aki a hozzá hasonló migrációs politikát folytató Trumpra helyezte a tétjét még az amerikai elnökválasztás előtt, ennek dacára a régióból utolsóként kapott meghívást a Fehér Házba. Ez jelzésértékű.

De egy nagyon jelentős pillanatban, két héttel az EP-választás előtt.

Ez valóban elgondolkodtató, és talán alá is támasztja azt a közkeletű elméletet, hogy a Trumpot is hatalomba segítő alt-right mozgalom az orbáni és ahhoz hasonló populista erők támogatásán keresztül Európa gyengítésében érdekelt. Viszont az, hogy ha valakinek a saját szövetségesei is hátat fordítanak, és kidobják abból a szövetségi rendszerből, amiben hosszú évek óta tag, az az elszigetelődés minősített esete.

Közben megjelennek Orbán mellett új szövetségesek, mint például Matteo Salvini olasz belügyminiszter.

Ez azért nem nevezhető minőségi cserének.

Csakhogy a Jobbiknak még egy Salvini sem jut. Nem látszik, hogy melyik frakcióba tudnának beülni az Európai Parlamentbe bejutó képviselőik.

Valóban nem látszik egyelőre. Nemcsak mi változtunk az elmúlt hat évben a néppárti politikánknak köszönhetően, hanem az EU-ban is nagy fokú változások mennek végbe. Azok az európai pártcsaládok is átalakulóban vannak, amelyekbe mi értékrendi alapon el tudnánk képzelni a jövőben a munkát.

Melyek ezek?

Az Európai Néppárt jobbszárnya, ami nem külön pártcsalád, de erős törésvonalak vannak a Néppárton belül, és lehetnek ott átalakulások. Az Európai Konzervatívok és Reformistáknál a brexit miatt jöhetnek változások, mert ők alapvetően a toryk köré rendeződtek. Olyan jobbközép-konzervatív pártcsalád jöhet létre itt, ami számunkra elfogadható.

És ennek a pártcsaládnak a Jobbik is elfogadható lenne?

Erről fognak szólni a május 26-át követő tárgyalások. Az a kérdés, hogy az itthon már elfogadott néppárti politikánk nemzetközi színtéren is elfogadott lesz-e. Ez lesz ennek a tesztje. Minden nagyban függ attól, hogy mik lesznek a mandátumarányok.

Nem idegesek amiatt a Jobbikban, hogy a néppárti fordulat előtti Jobbikhoz hasonló pártok az előző ciklushoz képest több mandátumra számíthatnak, miközben azok a pártok, amelyekhez hasonlítani szeretnének, lejtmenetbe kerültek?

A közvélemény-kutatásokat a populista pártok rendre megnyerik, a választások eredménye meg mindig mást tükröz.

Ön szerint nem beszélhetünk európai szintű populista hullámról?

De, egyértelműen. Viszont azt is kijelenthetjük, hogy ezeknek két választás között sokkal nagyobb a felhajtóereje, mint azt a választások tükrözik. Marine Le Pen minden közvélemény-kutatást megnyer, aztán a választások napján sosem ugorja meg azt a szintet. Geert Wildersről ugyanez elmondható. Svédországban, Németországban is tapasztalható hasonló. Egyáltalán nem bántam meg a néppárti fordulatot, nagyon örülök ennek a fejleménynek, ennek megfelelően szeretnénk a szövetségi rendszerünket is kiépíteni.



Fotó: Marjai János /24.hu

A pártszakadásnak is örül? A Mi Hazánk megalakulására gondolok.

A pártszakadás a legpozitívabb fejlemény a Jobbik eddigi életében.

Amennyiben?

Egy nagy tehertételtől szabadult meg a Jobbik, a néppárti politikánkat viszont abszolút igazolta és legitimálta. És azt is bemutatta, hogy a Fidesz mindenre hajlandó és képes a Jobbik megtöréséért. Ez azt igazolja, hogy a Jobbik egy erős ellenzéki párt.

Arra utalt, hogy a Mi Hazánk fideszes konstrukció?

Teljes mértékben.

Vannak erre bizonyítékai is?

Elég bekapcsolni a közszolgálati médiát és az egypártrendszert támogató médiacsatornákat. A Fidesz szócsövein a Mi Hazánk Mozgalom az egyszázalékos támogatottságát messze felülreprezentáló módon kap megszólalási lehetőséget. Ezeknek a megszólalásoknak egy célja van, hogy a Jobbikról mindenféle hazugságokat terjesszenek, amit utána mi sajtóperekben rendezünk. Az is jó kérdés, hogy ez a nemrég megalakult, semmiféle állami támogatásban nem részesülő mozgalom, hogyan képes egy alsó hangon 50 millió forintos, országos terjesztésű hirdetést vagy egy közel ugyanilyen összegű országos óriásplakát-kampányt fedezni, és utóbbihoz felületet találni? Szerintem egyértelmű, hogy erre honnan van a pénz.

Ha ez így van, az elég rossz fényt vet a Jobbikra. Ugyanis ez azt jelentené, hogy éveken keresztül fideszes ügynökök ültek a párt elnökségében.

Hát, hogy mondjam, valóban, Toroczkai Lászlónak, Fülöp Eriknek, Apáti Istvánnak, Volner Jánosnak a szerepe…

… Dúró Dórának, Novák Elődnek. Sorolhatunk a Jobbik legismertebbjei közül jó párat.

Káderpolitika tekintetében még van hová fejlődnünk, de a kizárásukkal megtettük a legfontosabb lépést a jó irányba.

Sorolok még néhány nevet: Sneider Tamás, Szávay István, Jakab Péter és ön. Mindannyiukról szivárogtak ki kompromittáló felvételek a pártszakadás után. Tudják kik szivárogtatták ki ezeket?

Vannak tippjeink. A Mi Hazánkhoz közel álló személyek.

Előkerülnek majd még ilyen kínos felvételek?

Ha lesznek ilyenek, lesz következményük, ahogy eddig is volt.

Személyi következmény eddig annyi lett, hogy Szávay István lemondott a mandátumáról. Hiteles tud lenni a Jobbik néppárti fordulata zsidózós, karlendítős felvételek kiszivárgása után?

Mi nem tudunk mást tenni, mint hogy következményeket és szankciókat foganatosítunk minden arra érdemes esetben. Rossz iránynak tartom, hogy ilyen típusú magánéleti és baráti beszélgetésekről hangfelvételek szivárognak ki. Ez példátlan és egészen elképesztő jelenség. De a politikus mindig politikus, akkor is, ha haveri körben vagy esküvőn van. A szavaira és a tetteire akkor is ügyelnie kell, ha egy kocsmában baráti körben elfogyaszt egy pohár sört.

Az Európai Parlament nemrég úgy döntött, hogy az EU nem kezelheti tovább stratégiai partnerként Oroszországot. Korábban többször felmerült a Jobbik és Oroszország igen szoros kapcsolata, ami szintén nehezítheti a partnerkeresést.

Kovács Bélával kapcsolatban fogalmazódott meg a kémvád, pont öt éve, az előző EP-választási kampány idején. Meglepő módon a vád súlyához képest nagyon keveset tudunk erről az ügyről. Egy normális országban egy bizonyítási eljárás és komoly szankciók kell, hogy kövessék az ilyen ügyeket. Kovács Béla ehhez képest évek óta utazgat Brüsszelbe, nemzetközi konferenciákra, mintha mi sem történt volna. Semmi olyanról nem tudok, hogy a Jobbik és Oroszország között lett volna bármi ilyen típusú kapcsolat.

Az orosz Habony Árpádként emlegetett Vlagyiszlav Szurkov vízumot intézett a Jobbik pártigazgatójának, Szabó Gábornak. Illetve Szaniszló Adriennek, akivel ön Oroszországban is járt, és együtt voltak választási megfigyelők Ukrajna Oroszország által megszállt területén.

Valóban vannak kapcsolataink Oroszországgal. Nekem is voltak hivatalos útjaim Oroszországba. Az ukrajnai háború fényében értékelődtek fel az orosz kapcsolataink: a kárpátaljai magyarok védelmében szólaltunk fel többször, mindig aláhúztuk, hogy őket nagyon veszélyezteti Kijevnek az a politikája, amely minden kisebbségben ellenséget lát.

Ezt mérlegelve okos dolognak látja utólag, hogy elment a kelet-ukrajnai választásra megfigyelőnek? A nyugati szövetségeseink egyike sem fogadta el alkotmányosnak az orosz megszállás alatti ukrán megyékben tartott választásokat, ön mégis legitimálta azt jelenlétével. Ki is tiltották Ukrajnából.

Nem mondom, hogy nem revideálnám az elképzelésemet. Akkor ez tűnt helyesnek a kárpátaljai magyar kisebbség védelmében.

[...]

Az is erősíti Orbánt, hogy nagyon úgy néz ki, ki fogják rakni a Néppártból?

Mindenképpen gyengíti, mert a Néppárt egy elitklub, főleg ahhoz a társasághoz képest, amiből csapatot akarnak gründolni Orbán Viktor vezetésével. A magyar érdekeket sokkal egyszerűbb érvényre juttatni egy elitklubban, mint a hőbörgők társaságában.

A Jobbik elit klubhoz csatlakozásáért cserébe megszavazná Manfred Webert az Európai Bizottság elnökének?

Nem túl erős a mezőny, a csúcsjelöltek között talán még mindig Manfred Weber a legalkalmasabb jelölt, de vannak vele szemben kritikai észrevételeim. Hagyott kívánnivalót maga után az is, ahogy Orbán Viktort és a Fideszt kezelte a kizárás kapcsán. Az április 8-ai választás előtt pedig Weber volt az egyik, aki a Figyelő nevű propagandalap hasábjain az egekig magasztalta Orbánt. Manfred Webernek is köszönhető, hogy egy újabb kétharmados Fidesz-kormányt nyögünk.