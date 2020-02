Friss hírek :: 2020. február 10. 15:04 ::

Riasztás az erősödő szél miatt

Győr-Moson-Sopron, Zala, Veszprém, Somogy, Komárom-Esztergom és Fejér megye több járására is másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az erősödő szél miatt hétfőn délelőtt, és az ország északkeleti részét leszámítva mindenhol elsőfokú riasztás van érvényben.

A veszélyjelzés szerint főként a Dunántúlon lehetnek viharos (70-90 km/h) széllökések. A nap első felében ettől erősebb lökések csak a hegyekben fordulhatnak elő.

A hétfő délutáni órákban egy hidegfront érkezik, melynek környezetében az északnyugatira, nyugatira forduló szelet országszerte viharos (70-90 km/h), elsősorban az Észak-Dunántúlon erősen viharos (80-100 km/h, itt néhol akár 100 km/h feletti) széllökések is kísérhetik.

A hétfő esti órákra a front átvonultával átmenetileg mindenütt csillapodik a légmozgás, kedden napközben azonban ismét többfelé (a délnyugati országrész kivételével) viharossá, az északi országrészben erősen viharossá fokozódik a szél.

Az Időkép egyébként azt írja, a reggeli órákban 106 km/h-s széllökést mértek Sopronban.

Frissítés: Sms-t még nem küldtek, de óvatosságra intenek

Viharos szél miatt adott ki figyelmeztetést az egész országra a meteorológiai szolgálat. Ahogyan a múlt héten, úgy most is helyenként 100 km/h-s sebességű vagy még ennél is erősebb széllökések lehetnek.

Elsősorban a Dunántúlon kell szélviharra számítani. Már mintegy 150 helyre riasztották a tűzoltókat, főként fakidőlések, leszakadt faágak miatt kérik a segítségüket. Estére átmenetileg gyengül a szél, de kedd reggeltől ismét sokfelé lesznek erős széllökések. A katasztrófavédelem ezért fokozott óvatosságot kér mindenkitől – hangzott el az M1 Híradójában.

Karácsony Gergely főpolgármester az autósokat és a gyalogosokat is arra kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek – tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn az MTI-t.

Kiemelték: az esetleg leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet. Fokozott óvatosságra van szükségük a mozgásukban korlátozottaknak, az időseknek és a kisgyermekkel közlekedőknek is.

A főpolgármester utasítására a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság folyamatos kapcsolatban van az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal – olvasható a közleményben.

Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján – tették hozzá.

Emlékeztettek: az Országos Meteorológiai Szolgálat többek között Budapestre és Pest megyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki viharos szél veszélye miatt.

