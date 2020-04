Friss hírek :: 2020. április 30. 16:37 ::

Novák: Karácsonynak hiányzik egy kereke - csak a szabálykövetők életét keserítené meg

Karácsony Gergelynek sikerült a kijárási korlátozásban is dugót generálnia a nagykörúton. Hadat üzent az autósoknak, a Mi Hazánk Mozgalom szerint viszont a szélsőséges sebességkorlátozások csak növelnék a dugókat és ezáltal a légszennyezést; emelkednének a szállítási költségek, így az árak is - írja Facebook-oldalán Novák Előd fővárosi önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.





Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

Ez nem egy zöld javaslat, inkább sötétzöld gondolat, balliberális ámokfutás. Az önkormányzatnak inkább törvényes kötelezettségével, a parkolóhelyek biztosításával kéne foglalkoznia, és a metróvonalak meghosszabbítása is szükséges volna. Az autópályák bevezető szakaszainak 50 km/órás sebességkorlátozása helyett inkább azok ingyenességének visszaállítását kellene szorgalmaznia, és az M0-ásét is, azonban a főpolgármester láthatóan inkább a dugódíjat szeretné megalapozni a torlódások generálásával, hogy újabb sarcot szedhessen.

Karácsony Gergelynek hiányzik egy kereke: ezzel az eszement, pl. 20 km/órás sebességkorlátozással még a biciklisekből is szabálysértő gyorshajtók lennének. A balliberális pártok választási programjában nem szerepelt ilyen elképesztő korlátozás, ez a szavazóik átverése, és szakmailag is nonszensz, közlekedéspolitikai zsákutca. Demagóg indoklás, hogy „senki ne haljon meg közúti balesetben”, hiszen azt csak a közlekedés teljes betiltásával lehetne elérni, és a súlyos balesetek okai eddig is inkább az extrém gyorshajtások voltak, a 100-150-nel száguldozókat nem befolyásolja, hogy 50-es vagy 70-es tábla van kint, csak a szabálykövetők életét keserítené meg a főpolgármester.

A gépjárművek műszaki színvonalának fejlődése, pl. az ABS fékrendszer általánossá válása biztosítja, hogy folyamatosan csökkenjen a balesetek száma. A járdaszintre emelt gyalogos átkelőhelyek nemcsak fokoznák a torlódásokat a zöld jelzésnél is szükségessé váló, durva lassítással, hanem károsítanák is a gépkocsik futóművét. Az autók alacsonyabb sebességfokozatban többet fogyasztanak, tehát a sebességkorlátozás növeli a légszennyezést. A kivonulós szolgáltatások, pl. szerelők díja is növekedni fog, ha egy nap alatt kevesebb helyre jutnak el.

Az pedig nem kerékpárút-létesítés, ha sárga csíkkal összemázolnak egy főútvonalat, s elveszik a nagykörút felét azoktól az autósoktól, akik súlyos gépjárműadót fizetnek, illetve az üzemanyagot is sok adó terheli, tehát joggal várják, hogy tudjanak kocsival pl. bevásárolni menni. Az Üllői úton pedig az új bicikliutak mellé váratlanul betontömböket raktak le egyes sávok közepére a gépkocsik terelése gyanánt, ami rendkívül balesetveszélyes is.

A balliberális ámokfutás része az is, hogy két kerületi polgármester, a momentumos Soproni Tamás és a DK-s Niedermüller Péter kitiltotta egész városrészekből az átutazó gépkocsiforgalmat, így a DK politikusának már nemcsak „a fehér, keresztény, heteroszexuális emberekkel” van baja, hanem az autósokkal is.

