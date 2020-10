Friss hírek :: 2020. október 14. 08:54 ::

Meghalt egy MSZP-s

Elhunyt 62 éves korában Mandur László, az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus - közölte az MSZP a Facebook-oldalán.

Az oldalra kedd éjjel feltett közleményben a politikus pályáját felelevenítve azt írták: Mandur László 1958-ban született Csömörön, a győri Közlekedési Egyetemen 1979-ben, a Corvinus Egyetem jogelődjén 1991-ben végzett. Közéleti munkája Budapesten teljesedett ki, betöltötte az MSZP fővárosi szervezetének elnöki tisztét is. Munkáját 2002-től három cikluson át az MSZP országgyűlési képviselőjeként, 2002-2010-ben az Országgyűlés alelnökeként végezte, 2013-2019 között pedig a Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium tagja volt.

Emellett fotográfiával is foglalkozott: fotói magyar és külföldi kiállításokon is megjelentek, képregényt alkotott, és a Képviselői Irodaházban is láthatóak voltak dokumentalista fényképei.

Tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Közgazdasági Társaságnak és a Közlekedéstudományi Egyesületnek - olvasható a közleményben.

