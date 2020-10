Friss hírek :: 2020. október 14. 11:51 ::

Kékestetőn több mint 10 centiméteres hóréteg alakult ki

Több mint 10 centiméteres hóréteg alakult ki Kékestetőn szerda délelőttre - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Azt írták: Kékestetőn hajnalban csökkent a hőmérséklet 0 Celsius-fok alá, azóta változó intenzitással havazik, és hasonló a helyzet az Északi-középhegység más 900 méter körüli vagy a feletti csúcsain is. Az elmúlt órákban intenzíven havazott, így 8 órára már 9 centiméternyi, 11 órára 14 centiméternyi hó is összegyűlt a mérőállomás kertjében. Mivel a következő órákban is havazásra kell számítani, így Heves megyére az elsőfokú figyelmeztetést adták ki.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az emberek ne akarják megnézni az év első havát a Kékesen, mivel a hírek szerint fák dőltek a Mátraházától felfelé vezető útra. A jelentős mennyiségű csapadék és az erős szél mellett ennek további oka, hogy a fákon még fent volt a lombkorona is, így a vizes, tapadó hó jelentette pluszsúlyt nem bírják a fák.

