Reggel csaknem mínusz 10 fok volt Kakucson, a jövő héten napközben is hideg lehet

Reggel csaknem mínusz 10 fok volt Kakucson, a jövő héten pedig helyenként napközben is csak 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Emellett jellemzően borús idő várható, több éjszaka ónos szitálásra is készülni kell.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán tudatta, hogy ismét erős volt az éjszakai lehűlés, mínusz 10 és mínusz 1 Celsius-fok közé csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet a Pest megyei Kakucson mérték, ahol mínusz 9,7 fokig csökkent a hőmérséklet.

Az MTI-hez eljuttatott előrejelzésük szerint a jövő héten kissé mérséklődik a hajnali hideg.

Hétfőn felhős lesz az ég, amely napközben délnyugaton vékonyodhat el, máshol inkább csak rövid időre süt ki a nap. Késő délutántól észak felől kezd vékonyodni, estefelé csökkenni a felhőzet. A látási viszonyok lassan mindenhol javulnak. Elszórtan, legnagyobb eséllyel az ország északkeleti, északi felében valószínű gyenge intenzitású csapadék: az eső mellett kezdetben ónos eső is lehet, majd napközben egyre inkább az eső lesz a jellemző, délután pedig fokozatosan szűnik a csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 1, napközben plusz 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden reggelre az ország egy részén köd, illetve rétegfelhőzet képződik. A köd és a felhőzet csak kis területen, de akár egész nap megmaradhat, az ország nagy részén ugyanakkor gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A minimális hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de északi fagyzugokban hidegebb lehet. A nappali maximumok a napos tájakon plusz 7, 8 fok körül, a felhős, ködös vidékeken 5 fok alatt várható.

Szerdára virradóra is országszerte köd képződik. Napközben legfeljebb kis körzetekben süthet ki a nap, a köd egy része végig megmarad. Többfelé kell szitálásra, főként éjjel ónos szitálásra számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható.

Csütörtökön és pénteken borult, párás, helyenként tartósan ködös idő lesz többfelé szitálással, főként éjszaka ónos szitálással. A minimális hőmérséklet csütörtökön mínusz 4 és plusz 2, pénteken mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű. A maximális hőmérséklet csütörtökön 0 és plusz 5, pénteken 0 és plusz 4 fok között várható.

Szombaton is általában borult, párás, helyenként tartósan ködös idő lesz, de lehetnek felszakadozások is. Többfelé alakul ki szitálás, főként éjszaka ónos szitálás is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 5 fok között valószínű.

Vasárnap is nagyobbrészt erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de az ország egy részén hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Szórványosan szitálás, kisebb eső kialakulhat. A minimális hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a maximális hőmérséklet 2-8 fok között alakulnak - olvasható előrejelzésben.

(MTI)