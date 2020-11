Friss hírek :: 2020. november 29. 09:01 ::

Hétfőtől összesen hat emeletes vonat közlekedik a váci és a ceglédi vonalon

Hétfőtől hat emeletes vonat közlekedik a két legforgalmasabb elővárosi vonalon; négy a váci, kettő a ceglédi vonalon - közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a hatszáz ülőhelyes, emeletes vonatok az előzetes vizsgálatok, tesztek után szerezték meg az utasforgalmi próbaüzemhez szükséges engedélyt.

2022 végéig negyven emeletes vonat állhat forgalomba, ezzel elérhető, hogy a főváros elővárosi forgalmát szinte teljes mértékben modern motorvonatok szolgálják ki - írták.

A vasúttársaság a közleményben arra kérte az utazókat, hogy továbbra is tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne felejtsék el, hogy a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem az állomásokon és megállóhelyeken is kötelező.

(MTI)