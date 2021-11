Friss hírek :: 2021. november 3. 20:36 ::

Országszerte zivatarokkal érkezik a hidegfront

Hajnalban hidegfront érkezik, amelynek hatására csaknem az egész országban várhatók zivatarok.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez szerda este eljuttatott veszélyjelzése szerint az érkező hidegfront hatására a nyugati határ mentén kisebb eséllyel, majd napközben az ország délnyugati és középső felében, később délkeleten már nagyobb valószínűséggel fordulhat elő eső, zápor és zivatar is. A délkeleti területeken délelőtt és kora délután viharossá is fokozódhat a szél. A délutáni óráktól mérséklődik a légmozgás.

Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Balassagyarmat és Baja-Ózd vonal közötti területeken 10, helyenként akár 20 milliméternél is több csapadék hullhat. Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Békés megyére az egy nap alatt várható jelentős mennyiségű eső miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Békés és Csongrád-Csanád megyében az erős szélre is figyelmeztetnek.

Az előrejelzés szerint a hajnali 9-13 Celsius-fokról napközben 14, de akár 23 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.