OKF: az ónos mellett kidőlt fák és leszakadt ágak is nehezítik a közlekedést

A jég súlya miatt leszakadt faágak, kidőlt fák okoznak fennakadásokat - tájékoztatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfő délelőtt az MTI-t. Jelenleg is több megyében vannak érvényben (több járásban a legmagasabb fokú) riasztások az ónos eső miatt.

Az éjjel érkezett újabb csapadékzóna nyomán jellemzően az ország déli, délekeleti területein alakult ki tartós ónos eső.

Az OKF szóvivője azt mondta: csak Csongrád-Csanád megyében - ahol jelenleg is csaknem az egész megyében harmadfokú riasztások vannak érvényben - folyamatosan érkeznek a bejelentések.

Többször kérték a tűzoltók segítségét egyebek mellett Hódmezővásárhelyen és térségében. Szegeden reggel 8 és délelőtt 11 óra között több mint 40-szer riasztották a tűzoltókat, jellemzően útra, járdára, villamosvezetékre dőlt fák, letört ágak miatt.

A Lugas utcában egy 40 centiméter széles, 10 méteres faág szakadt le és esett a trolivezetékre. Előfordult az is, hogy autóra zuhant egy faág, vagy családi házra dőlt egy fa.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye több járásában vannak érvényben harmadfokú riasztások.

Budapesten, Pest, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken bármikor kiadhatnak első és másodfokú riasztásokat.

Azt írták: délkeleten, keleten további jelentős mennyiségű ónos eső várható.

Mint kifejtették: a délnyugat felől fokozatosan észak, északkelet felé terjeszkedő csapadékzónából a nap során további több milliméter ónos eső várható az Alföld déli, délkeleti felén, majd pedig a Tiszántúl északabbi tájain is. Főként a délkeleti régióban 5 milliméter feletti ónos csapadék is hullhat a nap első felében. A csapadékrendszer keddre virradó éjszaka fokozatosan elhagyja térséget. Baranya megyében és környezetében viszont még kis eséllyel kedd napközben is előfordulhat gyenge ónos eső - jegyezték meg.

Kitértek arra is, hogy a csapadékzóna nyugati, északnyugati részén fokozatosan havazás váltja fel az ónos esőt, fagyott esőt, havas esőt. Emiatt előbb a Dél-Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén, végül pedig a Tiszántúlon lehet 5 centiméter körüli hómennyiségre számítani. A Dunántúl délkeleti megyéiben, valamint a Duna-Tisza köze déli részén azonban nagy területen van esély 5 centiméter feletti hóréteg kialakulására - tették hozzá.

