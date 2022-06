Friss hírek :: 2022. június 9. 20:31 ::

Záporokra, zivatarokra lehet számítani, de napsütés is várható a hétvégén

Hétvégén kezdetben gomolyfelhős idő várható záporokkal, zivatarokkal, de vasárnap már sok napsütésre lehet számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de kezdetben a Dunántúlon erősen felhős területek is lesznek. Több helyen várható zápor, zivatar - legnagyobb eséllyel az ország középső harmadán alakulnak ki -, és a hevesebb zivatargócokban felhőszakadás is előfordulhat.

Az északi, északkeleti szél a Dunántúlon megerősödik, az Alpokalján, Kisalföldön viharossá fokozódik, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23-30 fok között valószínű, de nagy különbség alakulhat ki az ország keleti és nyugati része között: a Tiszántúlon akár 31-33 fok, a Nyugat-Dunántúlon viszont csupán 21-22 fok lehet.

Szombaton a Dunántúl nagy részén derült vagy gomolyfelhős, napos idő várható. A Duna vonalában, illetve a Dunától keletre erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet erős, zivatarban néhol viharos széllökések kísérhetik.

A hőmérséklet szombat hajnalban 13-18, délután 24-31 fok között alakul.

Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél országszerte élénk, néhol erős lesz.

A hajnali 11-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő vasárnap - olvasható az előrejelzésben.