40 fok fölé is mehet ma a hőmérséklet, de délután akár el is ázhatnak a buzik

Szombaton tetőzik a kánikula - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében. Az előrejelzés szerint néhol 40 Celsius-fok felett alakulhat a maximumhőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos szerdától eredetileg szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatot, a harmadfokú hőségriasztást, de ezt később kedd éjfélig meghosszabbította.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Ahogy az országos tisztifőorvos, úgy a meteorológiai szolgálat is három fokozatot rendelhet el, de utóbbi az egyes megyékre adja ki figyelmeztetését.

A meteorológiai szolgálat szombatra az ország valamennyi területére adott ki figyelmeztetést. Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyében harmadfokú, a többi megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

A veszélyjelzésben azt írták: a nyugati és az északi tájak kivételével több helyen alakul 30 fok körül a napi átlaghőmérséklet. A csúcsértékek általában 36 és 41 fok között várhatók, de az Észak-Dunántúlon néhol "csak" 32-35 fok valószínű. Késő estére 27-32 fokra mérséklődik a meleg.

Mint írták: délután a Dunántúl nyugati és északi területein a megerősödő szél és a helyenkénti záporok, zivatarok estére némileg "már csökkenthetik a hőstresszt".

Kitértek arra is, hogy szombaton - "jelentős bizonytalanság mellett" - a déli óráktól egy érkező hidegfronton, majd délután a front mögött is zivatarok alakulhatnak ki főként az Alpokalján, Észak-Dunántúlon, Pest megye északi felén, illetve az Északi-középhegység térségében. Ezekhez a zivatarokhoz általában viharos széllökés, jégeső, illetve lokálisan intenzív csapadékhullás társulhat, de délután a Dunántúl nyugati területein egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. A késő esti órákban is - mint fogalmaztak - "instabil maradhat a légkör".

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

(MTI)