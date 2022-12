Friss hírek :: 2022. december 18. 13:58 ::

Rockéletrajzok magyarul: Bono, Dave Grohl, Chris Cornell

Az elmúlt évtizedek rockzenéjét meghatározó három kiemelkedő rockzenészről, énekesről, Bonóról, Dave Grohlról és Chris Cornellről is életrajzi kötet jelent meg magyarul a napokban.

A U2 frontembere, Bono Surrender - 40 dal, egy történet című könyve az Open Books, Dave Grohl (Foo Fighters, ex-Nirvana) A történetmondó című önéletrajza a Trubadúr kiadó, az öt éve elhunyt Soundgarden-énekes, Chris Cornell életét bemutató Rohadtul isteni pedig a Cser kiadó gondozásában jelent meg.

Bono (született Paul David Hewson) első könyvének negyven fejezetét U2-dalok címei adják, amelyek személyes best of-ként is felfoghatóak. Az énekes őszinte visszatekintésében feltárulnak a dublini gyerekkor emlékei, a tinibandából stadionokat megtöltő világhírű rockegyüttes, a U2 felemelkedésének stációi, és a sztár belső vívódásai is.

Az énekes ír aktivistaként átélt időszakairől, az "emberi jogok és a társadalmi igazságosság" érdekében tett erőfeszítéseiről. A Surrender című könyv mégis elsősorban szerelmi vallomás feleségének, Alinak, akit azon a héten hívott először randevúra, amikor a U2 először próbált együtt. A Dési András György által fordított könyvet Bono rajzai és egy nem szokványos fotómontázs-melléklet teszi teljessé.

Napjaink igazi rock szupersztárja Dave Grohl is, aki A történetmondó - Emlékek életről és zenéről címmel írt önéletrajzot. A Nirvana egykori dobosából a Foo Fighters frontemberévé vált zenész közvetlen hangon idézi fel karrierje és civil élete főbb állomásait. Sztori sztori hátán, ezekhez Grohl többször kapcsolja tanulságként filmes élményeit. Szembesülhetünk ugyanakkor a rocker komolyabb, önelemző arcával is, amikor félelmeiről, fájdalmairól, veszteségeiről ír, például Kurt Cobain haláláról vagy amikor 2015-ben egy göteborgi koncerten lezuhant a színpadról és összetörte magát.

A tizenötszörös Grammy-díjas Dave Grohl könyve tavaly jelent meg az Egyesült Államokban (a magyar fordítás Pritz Péter munkája), a Foo Fighters dobosa, Taylor Hawkins pedig idén halt meg - a zenekar története talán mégis folytatódik.

Chris Cornell, a Soundgarden és az Audioslave énekes-dalszerzője 52 évesen követett el öngyilkosságot 2017-ben. A Draveczki-Ury Ádám fordításában magyarul is megjelent Rohadtul isteni című könyv Cornell életének története. A mélyről induló, majd generációja egyik ünnepelt rocksztárjává és szószólójává vált előadó életét a seattle-i rockújságíró, Corbin Reiff mutatja be a az őt jól ismerők és a vele együtt dolgozók közreműködésével, a Chris Cornell-lel készült korabeli interjúkkal kiegészítve.

(MTI nyomán)