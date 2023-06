Friss hírek :: 2023. június 23. 13:51 ::

Estétől jöhetnek a zivatatrok, a legnagyobb eséllyel délen

Péntek estétől nő a heves zivatarok esélye, ezek idején nagyméretű jégre, viharos széllökésekre és felhőszakadásra kell számítani - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

A pénteken érkező hidegfront "kitűnően tudja hasznosítani" az elmúlt napokban felhalmozódott labilitási energiát, vagyis a zivatarok számára rendelkezésre áll a kellő mennyiségű "üzemanyag".

Várhatóan az esti óráktól válhat aktívabbá egyre nagyobb területen a légkör, de már ez előtt, tehát a hidegfront érkezése előtt, délután is kialakulhatnak az országban záporok, zivatarok.

Estétől nő a heves zivatarok kialakulási esélye. A zivatarok rendszerbe szerveződve haladhatnak délnyugat felől északkelet felé, környezetükben nagyméretű (2-4 centiméteres, helyenként ötcentisnél is nagyobb jégre), viharos, erősen viharos (akár óránkénti 90-100 kilométeresnél erősebb) széllökésekre, valamint felhőszakadásra (20-50 milliméternyinél több csapadékra) is számítani kell. Emiatt a legmagasabb, harmadik fokú (piros) riasztást is kiadhatják.

Felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb eséllyel a déli országrészben lehetnek heves zivatarok.

