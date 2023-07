Friss hírek :: 2023. július 28. 16:05 ::

Mi Hazánk: a szolgáltatók mögé bújva emelné a kormány a vízdíjat

Elfogadhatatlannak tartja a Mi Hazánk Mozgalom azt a napokban kiszivárgott kormányzati intézkedési tervet, amelyet a vízdíjak emelése és egységesítése érdekében akarnak megvalósítani.

Számos portál arról számolt be, hogy a kormány hamarosan a vízdíj esetében is megszüntetheti az egységes rezsicsökkentett árat, és az áramhoz hasonlóan fogyasztási küszöbhöz kötheti a rezsicsökkentett és a piaci árat. Sajtóértesülések szerint öt köbméteres fogyasztás felett kellene piaci árat fizetnünk a vízért. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint is hozzá kell nyúlni a vízdíjakhoz, mert a jelenlegi díjak alapján nincs pénz a felújításokra.

Ezen információk alapján a Mi Hazánk több szempontból is aggályosnak tartja ezt a tervet. Azt látjuk, hogy addig, míg sok település víziközmű-szolgáltatása nem állami kézben volt, valamiért nem volt fontos az elöregedett, több évtizede felújításra váró vízvezeték-hálózatok javítása, de most, hogy elkezdődött az ivóvízellátás államosítása, egyből fontossá vált a karbantartás.

A Mi Hazánk Mozgalom már többször nyújtott be költségvetés-módosító javaslatokat elöregedett vízvezetékrendszerek felújítására, de azt sajnos rendre - idén is - lesöpörték. Azzal, hogy a jövőben a kormány, illetve az államtitkárság dönthetné el, hogy melyik településen, milyen hosszan újíthatnak fel vízvezetékeket, illetve hol indíthatnak fejlesztési projekteket, a már így is kiszolgáltatott települések kormányzati döntésektől való függősége tovább nőne.

Szintén aggasztó, hogy a tervezett kedvezményes fogyasztási küszöb megállapítása is nélkülöz minden realitást, hiszen egy átlagos háztartás vízfogyasztása jóval több, mint a tervezett határérték, így a háztartások túlnyomó többségének piaci árat is kell majd fizetnie. Elvárjuk a kormánytól, hogy ha már a vízhasználatból is hasznot akar húzni, akkor ne a háztartási vízhasználat kedvezményét tegyék fogyasztásfüggővé, hanem a nemzeti vízkincsünkből meggazdagodni kívánó nemzetközi cégek - többek között az akkumulátorgyárak - fizessék többszörösét a lakossági tarifának - írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom választókerületi elnöke.