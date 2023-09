Friss hírek :: 2023. szeptember 5. 17:00 ::

Gyakornoki programot indít a Mi Hazánk parlamenti frakciója

Alább olvasható a felhívásuk.

Szeretnél a Mi Hazánk parlamenti gyakornoka lenni? Itt a lehetőség!

Ha egyetemre jársz, vagy 2021-ben, vagy azóta végeztél, nálunk a helyed!

A gyakornoki programban az Országgyűlés őszi ülésszaka során megismerheted a plenáris üléseket, a bizottsági és szakpolitikai munkát, és sok más érdekes programon is részt vehetsz. A program 2023. október elejétől december elejéig tart, és teljes rugalmasságot biztosít: bármilyen szak bármilyen tagozata mellett beilleszthető a tanulmányi munkába.

A gyakornokoknak közös programokat szervezünk, amelyek során személyesen részt vehetsz egy parlamenti plenáris ülésen és az Országgyűlés valamelyik bizottságának ülésén is. Lehetőséged lesz bejárni az Országház lenyűgöző épületét, illetve beléphetsz hazánk legszebb könyvtárába is. Láthatod majd a parlament különböző szerveinek működését, például az üléseken dolgozó gyorsírók és az Országgyűlési Őrség munkáját. Mindezeken túl találkozhatsz a Mi Hazánk országgyűlési képviselőivel, akikkel közös meccsnézést is szervezünk, illetve külön program keretében megismerheted a Mi Hazánk Ifjai tagjait és munkáját.

A jelentkezést e-mailben kérjük benyújtani a Mi Hazánk Országgyűlési Képviselőcsoportjának hivatalvezetőjéhez, Sipos Richárdhoz a sipos.richard@parlament.hu címre, melyhez önéletrajzot és egy, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet kérünk, amelyben megjelölöd, hogy mely szakterületekkel szeretnél foglalkozni.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 24., vasárnap

Jelentkezz, és legyél Te is a Mi Hazánk parlamenti gyakornoka!