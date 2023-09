Friss hírek :: 2023. szeptember 10. 09:52 ::

Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti menetrend Kiskunfélegyháza és Szeged között - pótlóbuszok is fognak járni

Pályakarbantartás miatt hétfőtől módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Cegléd-Szeged vonalon november 16-ig, a Napfény InterCityk helyett pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között, a személyvonatok helyett pedig a vágányzári fázistól függően Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus, Kiskunfélegyháza és Kistelek, vagy Kistelek és Szeged-Rókus között kell pótlóbuszra szállni - közölte a Mávinform vasárnap a vasúttársaság honlapján.

Azt írták, hogy a vágányzári menetrend néhány kivétellel minden héten hétfőtől csütörtökig érvényes, a hétvégéken a megszokott menetrend szerint közlekednek a vonatok. Felhívták a figyelmet arra, hogy a pótlóbuszok a szegedi nagyállomás helyett Rókusról indulnak, és oda is érkeznek.

A Mávinform tájékoztatása szerint a Napfény InterCityk helyett pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között, kivéve október 12-én napközben, október 23-án egész nap és az október 30-i héten.

A vonatok Budapest és Kiskunfélegyháza között a megszokott menetrend szerint közlekednek, és ehhez igazodnak a pótlóbuszok. Szeged-Rókusról a buszok 20-40 perccel korábban indulnak, mint a vonatok indulnának Szeged állomásról, ezért a főváros és Szeged között akár 40-60 perccel is hosszabb eljutási idővel kell számolni.

A személyvonatok helyett Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus, Kiskunfélegyháza és Kistelek, vagy Kistelek és Szeged-Rókus között kell pótlóbuszra szállni a vágányzári fázistól függően, október 23-a kivételével. A személyvonatok közlekedése részben igazodik a pótlóbuszokhoz, ezért az indulási időpontok egyes napokon akár 30 perccel is eltérhetnek az alapmenetrendtől - írták.

Közölték azt is, hogy a pótlóbuszok Szegeden kivétel nélkül Rókus állomástól indulnak és oda is érkeznek. Szegeden belüli utazáshoz a TramTrain járatok állnak rendelkezésre, azokon a vágányzár ideje alatt elfogadják a vasúti menetjegyeket és bérleteket. A vasútvillamosok mellett a Mars tér érintésével több gyorsjáratú kisegítő buszjárat is indul a reggeli és késő esti órákban Szeged-Rókustól, illetve a hajnali órákban Szeged állomástól, biztosítva a csatlakozást a kiskunfélegyházi pótlóbuszokhoz.

(MTI)