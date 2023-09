Friss hírek :: 2023. szeptember 14. 13:24 ::

Másodfokú riasztást adtak ki felhőszakadás veszélye miatt néhány észak-magyarországi járásra

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki az Északi-középhegység és az Észak-Alföld néhány járására az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes járásaiban a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológiai szolgálat közölte: csütörtökön egyre inkább a Dunától keletre lehet számítani zivatarokra, másutt jelentősen csökken a kialakulási esélyük. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt 35-50 milliméter csapadék is lehullhat. Elsősorban az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében lokálisan akár 50-80 millimétert meghaladó eső is eshet az ismétlődő cellaátvonulásokból, amely miatt fennáll a lokális villámárvizek kialakulásának veszélye is.

Estére a legtöbb helyen várhatóan lecsengenek a zivatarok, de főként délkeleten még éjszaka is aktív maradhat néhol a légkör.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, lassítson vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Ahol villámárvíz alakul ki, már bokáig érő vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.