Anyaország :: 2017. december 27. 14:25 ::

Az LMP nem akarja kifizetni az ÁSZ-bírságot

Az LMP miniszterelnök-jelöltje és frakcióvezetője szerint mondvacsinált indokkal rótt ki a pártra az Állami Számvevőszék 9 millió forintos büntetést. A tizenöt napos határidőn belül válaszolni fognak az ÁSZ-nak – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Szél Bernadett.

Az ellenzéki politikus a büntetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: ez benne volt a levegőben, abszolút várható volt, hogy a Fidesz ilyen módon is vissza fog élni az erejével. Most 9 millió forintról van szó, de az a riasztó, hogy könnyen lehetne ennek a tízszerese vagy hússzorosa, hiszen nem volt érdemi vizsgálat, a büntetés mértéke hasraütés-szerű, valójában ez az egész egy erődemonstráció a Fidesztől, hogy még ezt is megteheti – vélte.

Szél Bernadett elmondta: a rövidnek ígérkező tavaszi ülésszakban, ahogy eddig is, azokat a törvényjavaslatokat adnák be, amelyeket kormányra kerülve megvalósítanának. Ezek közül az egyik legfontosabb a bérrendezést érintő elképzelésük, de mindenképpen továbbviszik az egyszülős családok ügyét is – tette hozzá.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje Ron Werber kampánytanácsadó munkájával kapcsolatban azt mondta: kormányzati pozícióra készülnek, és Ron Werbernek kiemelt szerepe lesz a terepmunkában, annak megszervezésében, az aktivisták felkészítésében. Szél Bernadett úgy látja: ősszel igazából csak az ő pártjuk volt az utcán, az ellenzék többi pártja többnyire magára koncentrált. Az igazán komolyan vehető, intenzív kampány várhatóan januártól indul.