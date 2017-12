A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei számos műszaki, higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságot tártak fel egy Bács-Kiskun megyei húsfeldolgozó üzemben. A hatóság az ellenőrzés során 2580 kg hús, húskészítmény és fűszer forgalomba hozatalát tiltotta meg, és elrendelte az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését.

Egy Bács-Kiskun megyei húsfeldolgozó üzemben tartottak hatósági ellenőrzést decemberben a Nébih szakemberei. Az egység nem tartotta be az élelmiszerek nyomon követésére vonatkozó előírásokat, az általa előállított termékek közül néhánynak nem volt gyártmánylapja. Az üzemben a hűtött hulladéktárolót főzési célra használták, miközben az állati eredetű hulladékot az udvaron tárolták.

Az egységben számos, élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolható, kiskereskedelemből visszaérkezett terméket is tároltak. Az ellenőrzésen a hatóság összesen 2580 kg hús, húskészítmény és fűszer felhasználását, forgalomba hozatalát tiltotta meg. A termékek között jelentős mennyiségű lejárt minőségmegőrzési idejű fűszer, lejárt fogyaszthatósági idejű, illetve nem nyomon követhető, továbbá erősen szennyezett, penészes hús, húskészítmény volt.

Külön érdekes, hogy cég jelmondata is módosulhat a Facebook-oldaluk alapján, mivel a jelek szerint bőven nem csak azt őrizték meg, ami jó.

Jól megtolhattuk a mintacéget uniós pénzzel is

A 444 közben arról írt, hogy az érintett, kalocsai Vén Família Kft. 520 milliós beruházásához ismeretlen mennyiségű uniós pénzt is adtunk. A helyi lap az uniós támogatás mértékét ugyanis nem említi, de azt igen, hogy Török Ferenc polgármester közös termékfejlesztést is akart az önkormányzat és a cég együttműködésével, "amivel a város és a családi vállalkozás hírnevét is öregbíthetnék. A polgármester ezt követően gratulált a családnak, és minden kalocsai figyelmébe ajánlotta a tartósítószerek és ízfokozók nélküli, helyben gyártott termékeket."