Az Iszlám Államnál talált fegyverek 7,21 százaléka hazánkban készült

Tele van magyar gyártású fegyverekkel Irak és Szíria, egy friss jelentés szerint a kínai, román és orosz gyártmányú fegyverek után magyar fegyverből volt a legtöbb az Iszlám Állam harcosainak.

A háborús zónákban használt fegyvereket és azok eredetét vizsgáló, EU-s forrásokból működő Conflict Armament Research 2017-es, Az Iszlám Állam fegyverei című jelentéséből derült ki, hogy az Iszlám Állam harcosainál Irakban és Szíriában összesen 132 magyar gyártású fegyvert találtak, mindkét országban 66-ot. Ez azt jelenti, hogy az Iszlám Államnál talált fegyverek 7,21 százaléka Magyarországon készült.

A fegyverek többsége, összesen 112 darab magyar gyártású AK-63F gépkarabély, vagyis kalasnyikov-másolat volt, a jelentés szerint ráadásul soknak a gyártási száma is elég közel van egymáshoz. Ezeket a fegyvereket még a FÉG magyar fegyvergyár gyártotta, és olyan sok van belőle, hogy Magyarország NATO-segélyként adományozott ilyeneket többek között az iraki hadseregnek. Már korábban is sejteni lehetett, hogy ezek közül sok az Iszlám Állam terroristáinál köt majd ki, de a CAR jelentése meg is erősíti ezt a félelmet.

A jelentés szerint a legtöbb fegyver Kínából érkezett Irakba és Szíriába, összesen 797 darab, innen jött az Iszlám Állam fegyvereinek 43,5 százaléka. Ezután Románia és Oroszország következik, ahonnan főleg szintén kalasnyikovok kerültek a terroristák kezébe, utána pedig Magyarország, Bulgária, Szerbia és (Kelet-)Németország következik. Ahogy a jelentés megállapítja, ezek mind volt kommunista országok, többségük a Varsói Szerződés tagja volt, ahonnan így-vagy úgy, de elszivárogtak a fegyverek a rendszerváltás után.

