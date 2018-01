Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. január 2. 10:56 ::

Ápolónő volt az asszony, akit halálra gázolt egy cigány a salgótarjáni kórház előtt

J.-né G. Enikőt egy ámokfutó gázolta el a járdán, méterekkel a munkahelye, a helyi kórház előtt. Az asszony rokonaival sétált az épület felé, amikor a 22 éves ságújfalui gázoló felhajtott a gyalogútra. Családtagjainak még sikerült elugrania a becsapódó kocsi elől, de Enikőnek már nem. A sofőr ezután kipattant a kocsiból, és elmenekült, magára hagyva haldokló áldozatát. Bár két órával később már rendőrkézen volt a férfi, Enikő belehalt a sérüléseibe - írja a Bors.

Az asszony ismerősei, kollégái és barátai azóta is képtelenek feldolgozni a történteket.

– Enikő a legönzetlenebb ember volt, akit csak ismertem, még egy hosszú műszak után is volt egy jó szava mindenkihez és képes volt mosolyogni. Már több évtizede dolgozott nővérként. Aznap is az éjszakai műszakra igyekezett be – mondta el az asszony egyik ismerőse.

Szomorú véletlen, hogy a tragédia napján csak később kellett volna bemennie a műszakkezdésre, azonban apósa a kórházban feküdt, őt szerette volna meglátogatni, ezért korábban érkezett.

– Az ilyen ember nem érdemel semmiféle kegyelmet. Egy csodálatos anyát, egy fantasztikus ápolónőt, egy szerető feleséget, egy fantasztikus barátot vesztettünk el miatta – tette hozzá az ismerős.

A gázolót elfogása után kórházba szállították, külön sokkot okozott a kórház személyzetének, amikor kiderült, hogy nekik kellett megvizsgálniuk a férfit. Kiderült: a gázoló még csak nem is a saját autójával száguldozott, ugyanis egy babaváró bulin vett részt, ahol egy óvatlan pillanatban, a tulajdonos tudta nélkül elemelte az egyik vendég kocsiját, azzal iramodott a város felé. A rendőrség jármű önkényes elvétele és segítségnyújtás elmulasztása mellett további más bűncselekmények elkövetése miatt is eljárást indított a férfi ellen.