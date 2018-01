Anyaország :: 2018. január 3. 16:06 ::

Orbán azt képzeli, mi vagyunk az unió gazdasági motorja

Az európai emberek nem akarnak bevándorlást – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tartott tárgyalásukat követően.

„Így kell kezdeni egy évet. Reméljük, hogy amilyen jól kezdődik, olyan jól is fog végződni. Barátokat fogadni, és így kezdeni az évet, mindig jó jel az év hátralevő részére. Márpedig nekünk most igencsak szükségünk lesz jó jelekre” – mondta beszédében Orbán Viktor.

Hozzátette: 2018 Európa számára egy fontos esztendő lesz. Ha követik az európai politikai ritmust, akkor láthatják, hogy annak 5 éves ritmusa van. Ez a mostani lesz az utolsó éve a jelenlegi 5 éves európai ciklusnak.

A kormányfő rámutatott: az elmúlt időszak megmutatta, hogy mi az, ami működik az Európai Unióban, és mi az, ami nem. „A mai napon, azontúl, hogy két baráti nép vezetője találkozott, egy olyan delegációt fogadtunk, aminek tagjai iránt különös tiszteletet is érzünk. Túl azon, hogy amikor lengyelek jönnek a mostani kormány részéről, akkor mi a ’20-as éveink politikai hőseivel találkozunk, Morawiecki miniszterelnök úr apja is a mi fiatalkorunk egyik nagy hőse volt. Túl azon, hogy amikor fogadjunk a lengyel delegációt, ezek mind eszünkbe jutnak, a közvélemény számára nem ez a legfontosabb dimenziója a találkozónak” – fogalmazott.

A legfontosabb dimenzió, hogy két olyan ország találkozott ma, amely a közép-európai térséghez tartozik. Az elmúlt évek pedig bebizonyították, hogy a közép-európai gazdasági rendszerek, ideértve a lengyelt és a magyart is, működnek – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A kormányfő szerint Közép-Európa működik, a közép-európai gazdasági modellek működnek, Közép-Európában ma sikeres országok vannak. Olyan országok, amelyek hozzáadnak az Európai Unió erejéhez. „Többet adunk hozzá az unió erejéhez, mint bárki gondolta volna. Amikor 2004-ben ezek az országok csatlakoztak a közösséghez, akkor nem gondoltuk volna, hogy ennyi év elteltével a közép-európai országok azt mondhatják el, hogy mi vagyunk az unió gazdasági motorja. Ez az a térség, amelyik a leggyorsabban fejlődik, ami nélkül ma jelentős európai bővülésről nem is beszélhetnénk. Mindkét állam hozzájárult az európai gazdaság stabilizációjához” – hangsúlyozta a kormányfő.

Sőt, nem csak, hogy nem működik, hanem látványos kudarcot is vallott, tette hozzá. Nyilvánvaló, hogy az európai emberek nem akarnak bevándorlást, míg Európa néhány vezetője továbbra is erőlteti a megbukott bevándorláspolitikát – húzta alá Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar álláspont, hogy a határokat továbbra is meg kell védeni, a migrációt meg kell állítani, és továbbra sem kell idehozni a bevándorlókat, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol arra szükség van.

Orbán Viktor megköszönte a lengyel miniszterelnöknek, hogy lengyel határvédelmi egységek is érkeztek Magyarországra, és világossá tették, hogy a déli magyar határ védelme nem magyar belügy, hanem egy közös európai ügy, nem előszőr a történelem folyamán, és talán nem is utoljára.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a tanácskozást az elmúlt évek gazdasági teljesítménye határozta meg.

„Szeretnénk világossá tenni, hogy Közép-Európa most, hogy a saját lábára állt, sikeres, és stabilizáló szerepet játszik Európában, ennek megfelelő súllyal szeretnénk beleszólni az Európa jövőjéről szóló vitákba is. Markánsan ki akarjuk fejteni a véleményünket, mert ezeknek az országoknak – most persze elsősorban Magyarország nevében beszélek –, van víziójuk és elképzelésük az unió jövőjéről. Mi munkaalapú gazdaságot és teljesítményelvű Európát szeretnénk. Nem akarunk újra birodalomban élni, mi továbbra is a szabad európai nemzetek szövetségét látjuk az Európai Unióban, és meggyőződésünk, hogyha valaki erős Európát akar, márpedig Lengyelország és Magyarország erős Európát akar, azt csak úgy érhetjük, el, hogyha erősek a tagállamok is. Olyan erős Európa, amelyben gyengék a tagállamok, nem létezhet. Ha gyengék a tagállamok, akkor gyenge Európa is. És Európa csak akkor lehet erős, ha erősek a tagállamok” – emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök részletezte, hogy a tárgyalások egy része szellemi horizonton mozgott, és úgy összegezte a magyar álláspontot, amely szerint a magyarok azt szeretnék, ha Európa európai maradna.

„Ezért a benvándorlást elutasítjuk, a családok megerősítését fontosnak tartjuk, a gyermekvállalást támogatni kell, és meggyőződésünk, hogy Európa a keresztény európai kultúra megőrzésével és megerősítésével valósítható meg” – hangsúlyozta.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a tárgyalás során megállapították, hogy nagy lehetőségek vannak a magyar-lengyel gazdasági együttműködésben, hogy a szovjet birodalom fölbomlása után kialakult helyzet, amely szerint az infrastruktúra kelet-nyugati irányú, alig változott, és elemi érdeke Lengyelországnak és Magyarországnak, emellett egész Közép-Európának, és azon keresztül Európának is, hogy az észak-déli összeköttetések is létrejöjjenek. A miniszterelnök hozzátette, megállapodtak abban is, hogy a következő időszakban a lengyel-magyar kapcsolatok homlokterébe a nagy projekteken való együttműködést fogják állítani. Megjegyezte, az erre vonatkozó terveket is el fogják készíteni, és meg fogják ismertetni a közvéleménnyel is.

A miniszterelnök összegzése alapján egy kiváló tárgyaláson sokat tettek a lengyel-magyar barátság megerősítése érdekében, és reményét fejezte ki, hogy ezeket a megállapodásokat át tudják vinni az előttünk álló esztendőbe, a jövőbe is. „A lengyel-magyar barátság a magyar Európa-politika egyik sarokköve marad a jövőben is” – zárta szavait Orbán Viktor.

A visegrádi együttműködés fontosságát hangsúlyozta Morawiecki

A visegrádi együttműködés fontosságát hangsúlyozta a lengyel miniszterelnök.

Mateusz Morawiecki a sajtótájékoztatón azt mondta: a visegrádi országok fontos részei az uniónak, hozzájárulnak gazdasági növekedéséhez és stabilitásához.

Hiszünk az EU-ban, az európai uniós értékekben, közösen szeretnénk az EU-t építeni – hangsúlyozta.

A lengyel kormányfő elmondta, teljes egészében egyetértenek a magyar állásponttal a migránsválsággal kapcsolatban.

A szuverén államok polgárainak joguk van eldönteni, kikkel akarnak együttélni – tette hozzá Mateusz Morawiecki.

(Híradó)