Anyaország :: 2018. január 6. 11:25 ::

Nyomoz az ügyészség, mert megsértették a nemzeti konzultáció becsületét

Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalának bűntette miatt nyomozás indult annak a feljelentésnek nyomán, amelyet a kormány az LMP-s Hadházy Ákos nemzeti konzultációval kapcsolatos kijelentése miatt tett – tudta meg a Magyar Nemzet a Központi Nyomozó Főügyészségtől. A KNYF tájékoztatása szerint a nyomozás határideje 2018. február 13.

Emlékezetes, a kormány decemberben jelezte: feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen a nemzeti konzultáció hitelességét rontó megnyilvánulások, illetve becsület csorbítására alkalmas hamis felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala miatt. Lépésüket azzal indokolták, hogy „Hadházy Ákos és képviselőtársa valótlanságokat állított a nemzeti konzultációval kapcsolatban, különös tekintettel a részvételi adatokra”. Az LMP-s politikus ugyanis azt állította novemberben, kilencvenkilenc százalékig biztos benne, hogy „kamu” a kormány által akkor bemondott szám, és nem éri el az 1,7 milliót a visszaküldött ívek száma. „Ha a dobozok számát nézem, és tényleg valódi ívek voltak bennük, akkor lehet, hogy láttam 900 ezer ívet. Rendkívül zavarba ejtő volt, hogy az egyik helyszínen sem volt egyetlenegy kockás papír vagy valamilyen nyilvántartás” – nyilatkozta a képviselő azt követően, hogy nagyon rövid időre három helyszínen is betekinthetett az ívekbe. A betekintés után Hadházy egy olyan hangfelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyből az derült ki: a helyszínen jelen lévő egyik ügyintéző szerint november 13-ig legfeljebb 400 ezer ív érkezett be. Pedig a konzultációt szervező Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára november 14-én már egymillió ívről beszélt.

– Minden ilyen ügynek örülök, hiszen felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogyan manipulálta a kormány ezt a konzultációnak nevezett csalássorozatot – kommentálta a lapunak Hadházy Ákos a tényt, hogy nyomozás indult az ügyben. – Lebuktak ezzel a nyilvánvaló csalással, és a feljelentéssel próbálják elterelni róla a figyelmet, de nyilván tudják, hogy nem lesz az ügyből a semmi, mert a mentelmi jogomat nem fogják kiadni – tette hozzá. Kérdésükre, hogy manipulált-e bármilyen felvételt, úgy felelt: hamisítványról nyilvánvalóan szó sincs, és kész nyilvánosságra hozni a konzultációs ívekbe való betekintésekor készült teljes, vágatlan hangfelvételt. Arról is beszélt, örömmel venné, ha mégiscsak megfosztanák mentelmi jogától, ugyanis így be lehetne kérni azokat a postai nyilvántartásokat, amelyeket számtalan kérelme ellenére nem hajlandók kiadni. Hadházyt egyébként még senki sem kereste meg a hatóságoktól.

A kormány azzal kívánta igazát alátámasztani a nemzeti konzultáció részvételi adatai kapcsán, hogy nyilvánosságra hozta a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke által december 7-én hitelesített ténytanúsító jegyzőkönyvet. E szerint december 6-ig összesen 2 171 500 konzultációs válaszküldemény érkezett, s utóbbiak nem tartalmazzák az internetes kitöltések számát, amely 178 491 volt. „Hadházy Ákos szándékosan hazudik a konzultációval kapcsolatban” – írta a Fidesz akkori közleményében, azt állítva, az ellenzéki képviselő szándékosan összekeverte a beérkezett kérdőívek számát a feldolgozott és értékelt ívek számával. Az LMP társelnöke viszont később közösségi oldalán egyebek közt úgy reagált a közjegyzői iratra: „A »feldolgozási« folyamatot (ha egyáltalán volt olyan) nem tudja hitelesíteni, mert nem volt ott.”

Ugyancsak érdekes kérdés, hogy a valóságban hányan tölthették ki a nemzeti konzultációt az interneten. Ezt ugyanis különféle, akár még valótlan email-címekről is bárki bármennyiszer megtehette. A Magyar Nemzet emiatt november végén Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezte arról, nem tart-e attól, hogy a kormány legfőbb ellensége, Soros György „eltéríti” a neten kitölthető nemzeti konzultációt. A miniszter viszont úgy válaszolt: ennél komolyabb embernek tartja Sorost.