A korábbiakhoz képest a helyzet annyiban változott, hogy csak egy kormányközeli szűk körhöz kerültek ezek a költések. A Magyar Nemzet most a hivatal összes 2017-es költését összesítette a közbeszerzési adatbázis és a közbeszerzési értesítő adatai alapján, ebbe az előző cikkükhöz képest már a „sorosozó” kormányzati tájékoztatókampányt is beleszámolták. Számításaik szerint a Rogán Antal vezette minisztérium alá tartozó Nkoh tavaly összesen nettó 66,52 milliárd forint értékben kötött különböző kommunikációs feladatok ellátására szerződéseket, és ennek az összegnek 99,93 százaléka három érdekkörhöz került.

Méghozzá a propagandaminiszter szomszédja, Csetényi Csaba; Szijjártó Péter barátja, Kuna Tibor és az újabban a kormány kedvenc kommunikátorává előlépő Balásy Gyula cégeihez. Azt viszont pontosan nem lehet tudni, hogy valójában mekkora összeg landolt az említett érdekeltségeknél, mivel a közbeszerzési összegzések az alapösszegen felül öttől hatvan százalékig terjedő lehívható opciós összeget is tartalmaznak.

Az ellenzéki országgyűlési képviselők tavaly is állandóan próbálták megtudni, hogy a kormány a hivatalon keresztül mennyi pénzt és hol költ el. Ám a jelek szerint elképzelése sincs a Miniszterelnöki Kabinetirodának arról, pontosan mennyi adófizetői pénzt fordítottak hirdetésre a különböző kormányközeli üzletemberek lapjaiban, ugyanis – mint a képviselők kérdésére közölték – nincs erről összesített adatbázisuk, és nem is tartják szükségesnek, hogy ilyet készítsenek.



Csetényi "Szomszéd" Csabának 2017-ben csak 3,61 milliárd forint jutott

Az előző kormányzati ciklus legtöbb kommunikációs közbeszerzését elnyerő Csetényi Csaba szerencsecsillaga leáldozott az elmúlt esztendőben, ő a nagy kommunikációs tortából „csak” 3,61 milliárd forintot kapott. A második helyen Kuna Tibor végzett, cégei – a Trinity International Communications és a Young and Partners – számításaink szerint néhány százezer forint híján majdnem 18 milliárd forintért, egészen pontosan 17,99 milliárdért végeztek kommunikációs munkát az állami intézményeknek. 2017-ben az év legnagyobb kormányzati megbízásokkal megáldott kommunikációs guruja az előző kormányzati ciklusban még ismeretlen Balásy Gyula, jobban mondva két érdekeltsége lett, a Lounge Design és a New Land Media, amelyek összesen 44,87 milliárd forintért kaptak megbízásokat. Bár Balásynak szinte ugyanannyi megbízása volt, mint Kuna Tibor cégeinek, tavaly mégis Balásyék kapták a legnagyobb összegű feladatokat az év során – ő bonyolította le a migránsozó és a sorosozó kampányokat is. Ezek a kormányzati reklámra szánt költések pedig szinte minden esetben a kormányhoz közel álló médiumoknál landolnak.