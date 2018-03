Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje, Hadházy Ákos és Szél Bernadett 100-150 fős fórumot tartott Szekszárdon.

Az Index összefoglalója szerint a választási együttműködéssel, koordinációval kapcsolatban Szél Bernadett közölte: hiába nem tudnak értékközösséget vállalni minden párttal, Orbán egy sorsközösséget hozott létre az ellenzéki oldalon. „Muszáj egyeztetni egymással!” – jelentette ki. Szerinte most úgy áll a helyzet, hogy velük mindenki szóba áll, az MSZP-től a Jobbikig (a Gyurcsány-pártot még ő sem merte felhozni - a szerk.), de ezeknek a pártoknak egymással is tudniuk kellene szóba állni, más is kimozdulhat nyugodtan a komfortzónájából. Háromoldalú tárgyalóasztalra van szükség, ahol ott ül az LMP, a Jobbik és az MSZP is, hogy tudjanak egymással beszélni.