Anyaország :: 2018. március 17. 11:20 ::

Ami a tudósításokból "véletlenül" kimaradt - egymillióra bírságolta a köztévét a Nemzeti Választási Bizottság

Több mint egymillió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Választási Bizottság a köztévére, amiért a Ma Reggel című műsorában nem adott megszólalási lehetőséget a Jobbiknak, hogy a róluk szóló hazugságokat cáfolják.



A műsorban folyamatosan megy a pártpropaganda, valamint magukat elemzőnek, politológusnak nevező emberek rendszeresen terjesztik a Fidesz hazugságait a Jobbikról, ám a legerősebb ellenzéki párt ezekre nem reagálhat. A köztelevízió ezzel megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, ezután kénytelenek lesznek műsorukban az igazságnak is lehetőséget biztosítani, vagyis be kell hívniuk a Jobbik képviselőit is - áll a párt sajtóosztályának közleményében.

Frissítés: újabb jobbikos közlemény:



Az MTI elhallgatja a köztévé pénzbírságát

Se a Nemzeti Választási Bizottság tegnapi döntéséről, se a Jobbik mai közleményéről nem számolt be a közpénzen fenntartott Magyar Távirati Iroda.

Lassan Észak-Korea is kérni fogja az orbáni receptet, hogyan lehet állami pénzből, az állampárt hazugságaival mosni a társadalom tudatát.