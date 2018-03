Anyaország :: 2018. március 21. 12:46 ::

Jobbik: választási csalás készül a vásárosnaményi körzetben

Békemenet ide vagy oda, Orbán Viktor nem bízik a magyar emberek támogatásában, ugyanis a Fidesz szervezett választási csalásra készül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4., Vásárosnamény központú választókerületében – mondta mai sajtótájékoztatóján Jakab Péter, a Jobbik szóvivője és Adorján Béla, a körzet képviselő-jelöltje.



Az ellenzéki párt két politikusa elmondta: az országnak ezen a részén a legnagyobb az elvándorlás, a legrosszabbak a születési és halálozási mutatók, ennek ellenére 5300 olyan személy „jelent meg” a választói névjegyzékben, aki valójában életvitelszerűen nem ott él.

Ennek illusztrálása elmondták, a választókerületben van olyan 60 négyzetméteres lakóház, amelybe 100 fő van bejelentve. Adorján Béla említett egy másik példát is: a választói névjegyzékben elhunytak nevei is szerepelnek, továbbá nem létező utcák is feltűntek a benne.

– Az 5300 személy többsége ukrán nemzetiségű, de magyar állampolgársággal is rendelkezik. Van olyan, akit Doneckből honosítottak – mondta Adorján Béla. A Jobbik feljelentést tesz az ügyben, illetve az esetet jelezték a helyi választási bizottságnak.

(MNO)