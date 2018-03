Anyaország :: 2018. március 24. 12:50 ::

Olyan, mintha valakinek a farmján agyonlőnének egy tehenet - a svéd rendőrség is vizsgálja Semjén vadászatát

Megérkezett a svéd rendőrséghez a feljelentés Semjén szarvasvadászata ügyében, előzetes, vizsgálati szakaszban van a nyomozás, közölte az észak-svédországi Västerbotten rendőrségének sajtósa, Tina Häggmark. A 444 a Norran nevű svéd lap beszámolója alapján azt írta, hogy jelenleg lopás gyanújával vizsgálódnak.

Míg Semjén Zsolt szerint teljesen rendben van, hogy a közbeszerzéseken nyerő Farkas József luxusvadászatokat szervez és fizet neki, addig már a svéd média is felkapta a fejét a rendhagyó, és nagy port kavart helikopteres vadászatra.

Az Aftonbladetnél csütörtökön jelentkezett Niklas Johnsson, aki azt állítja, hogy övé volt a kilőtt rénszarvas, miután a lap pár órával korábban közölt egy cikket a kilőtt állatról. A férfi és apja, Tobias is azt mondta, hogy a füljelző alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az ő állományából került ki az a szarvas, amit Semjén Zsolt kilőtt, majd helikopterrel elszállíttatott. Niklas Jonsson közölte, hogy feljelentést tesz a rendőrségen.

A férfi azt mondja, hogy nagyjából 300 rénszarvas tartozik az állományába, és azért nem tűnhetett eddig fel az állat hiánya, mert azok nagyon nagy területen vándorolnak, így nem tudja megmondani, hogy pontosan mikor tűnhetett el az állat. Johnsson azt ígérte, hogy megteszi a feljelentést az ügyben, mert szerinte ez olyan, mintha valakinek besétálnának a farmjára, és szórakozásból agyonlőnék egy tehenet.

Korábban a svéd számik is jelezték, hogy minden bizonnyal illegálisan lőtték ki az állatot. Svédországban nagyon szigorúan szabályozzák a rénszarvasok kilövését, mivel vadon már nem élnek az állatok az ország területén. Az Aftonbladet beszélt a helikopteres céggel, akik szerint a felelősség egyértelműen a magyar szervezőé, Farkas József azonban még úgy is tagadja a vadászatot, hogy több fotón is szerepel.

(Index)

Korábban írtuk: