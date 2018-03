Anyaország :: 2018. március 25. 10:14 ::

Jobbik: már magyar rendszámmal és jogosítvánnyal is rendelkezik némely Fidesz-zsoldba állt kampánymigráns

Mint ismeretes a Fidesz-KDNP kormány eddig több ezer migránst telepített be titokban, valamint tízezreket pénzért. Az utóbbi hetekben ezek az "oltalmazottak" több jobbikos rendezvényt zavartak meg, megpróbálva ráerőltetni a kultúrájukat a rendezvényeken résztvevőkre. Allah akbar kiáltásokkal, valamint hangszóróból szóló vallási zenével hívják fel magukra a figyelmet, és egyre több városban rongálják a jobbikos plakátokat - írja közleményében a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Alább a folytatás.

Volt olyan rendezvény, ahol imaszőnyegeket árultak, feltehetően illegálisan, engedély nélkül. Legutóbb Ózdon és Salgótarjánban adták elő furcsa performanszukat, van olyan migráns, akinek már magyar jogosítványa is van, és magyar rendszámú autóval közlekedik, miközben kocsijából szól a muszlim vallási zene. Ebből is látszik, hogy a Fidesz-KDNP számít a betelepített migránsaira, hiszen nemrég Brüsszelben is megszavazták a támogatásukat.

Április 8-a után a Jobbik-kormány meg fogja állítani a bevándorló hullámot, a határt pedig nem csak kerítéssel, hanem önálló határőrséggel is védeni fogja, a fideszes migránsbiznisz haszonélvezői pedig el lesznek számoltatva.