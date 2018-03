Anyaország, Sport :: 2018. március 29. 12:05 ::

Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup

Megtörtént az, amiben a fél ország reménykedett: újra együtt van Hosszú Katinka és Shane Tusup - írja a HVG.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó és edző-férje frissen közzétett fotójuk mellé azt írta: "You and me against the World", azaz te és én a világ ellen. Ugyanezt a szöveget írták az esküvőjükről készült egyik képhez is.

Hosszú Katinka december végén ismerte el, hogy házasságuk megpróbáltatásokon megy át. A lassacskán szivárgó hírekből kiderült: ő költözött el a férjétől, közös cégüktől sok alkalmazottat elbocsátottak, és megszűnt a kettejük főszereplésével készülő képregény is.

A januári, Az Év Sportolója gálán, ahol Hosszú a legjobb női sportolónak járó elismerést vehette át, Tusup tört magyarsággal, könnyek között kért bocsánatot tőle és azoktól, akiket megbántott. Akkor az úszó arról beszélt, hogy dolgoznak a kapcsolatukon.

A bulvárlapok egy hónapja mégis azt írták, hogy a sportoló beadta a válókeresetet, igaz, később a hírek szerint - ugyancsak az ő kérésére - felfüggesztették az eljárást. Ezután derült ki, hogy párterápiára jártak.

Amíg kapcsolatuk folytatása bizonytalan volt, sokan találgatták azt is, együtt maradnak-e mint edző és tanítványa. Ez abból a szempontból is kérdés volt, továbbra is jogosult lesz-e Tusup arra a havi egymillió forintos fizetésre, amely a kiemelt edzői programból jár neki. A sportági szövetség már korábban jelezte: Hosszú náluk nem jelezte, hogy edzőt váltana, így a pénzt továbbra is Tusup kapja.