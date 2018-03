Anyaország :: 2018. március 29. 12:16 ::

Ma sem mentek el a fideszesek a nemzetbiztonsági bizottság ülésére - természetesen "Soros miatt"

Miközben folyamatosan szaporodnak az ország biztonságát is érintő ügyek, a Fidesz és a KDNP képviselői továbbra is menekülnek a számukra kínos kérdések elől. Csütörtök reggel sem tették lehetővé, hogy tájékozódhasson a nemzetbiztonsági bizottság. Németh Szilárdék (Fidesz, a testület alelnöke) ugyanis – ahogy ezt egyébként már napokkal ezelőtt bejelentették – nem jelentek meg a meghirdetett időpontban. Habár szó sem lett volna a bevándorlásról, a politikusnak ezúttal is csak az volt az indoka a távolmaradásra, hogy Soros.

Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke szerint ezt a napot, vagyis március 29-ét a gyávaság napjának lehet nevezni, hiszen „sokadszorra futamodnak meg a kormánypárti képviselők”. Márpedig bőven lett volna miről beszélniük, és a titkosszolgálatok tájékoztatását kérni. Ilyen például annak a férfinak az ügye, aki az Egyesült Államok tanúvédelmi programjában szerepel, mert egy láncszeme lehet az uniós források elsikkasztásának. De az ellenzék így arról a témáról sem tehetett föl kérdéseket, hogy a Quaestornak lehetett volna elég pénze a befektetők kártalanítására, csakúgy mint Szabó Zsoltnak (Fidesz), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárának offshore-számlájáról. Szóba került volna a hazánkból kiutasított orosz diplomata kérdése, az, hogy kartellezhetett a vagyonkezelő igazgatója, illetve azon bűnözők kérdése, akik letelepedési kötvényekkel érkeztek Magyarországra.

Ám mivel a bizottságban is többséget adó kormánypárti képviselőknek ezúttal is jobb dolguk akadt, még a napirendet sem tudták elfogadni, vagyis hivatalosan el sem kezdődött az ülés. Ennek ellenére az ellenzéki képviselők megpróbálták a titkosszolgálatok vezetőit faggatni, ám hiába. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára ugyanis csak azt ismételgette, ha a testület elfogadja a napirendjét, akkor válaszolnak, ellenkező esetben „köszönik, hogy itt lehettek”.

Molnár Zsolt felháborítónak nevezte a történteket, hangsúlyozta, ezek az ügyek teljesen függetlenek attól, hogy kampány van, hiszen bármikor máskor derültek volna ki, ugyanúgy tájékozódtak volna. Szél Bernadett (LMP) pedig úgy fogalmazott, betelt a pohár, ezért feljelenti Kövér László házelnököt. Aki az ellenzéki politikus szerint az Országgyűlésben nagyon kényes a szabályokra, hiszen egy papírlap feltartásáért is már büntet, itt viszont egyszerűen nem tartatja be a törvényt.

Németh Szilárd vezetésével a kormánypárti képviselők már hónapok óta bojkottálják a nemzetbiztonsági bizottság ülését, indokként mindig Sorost emlegetik.

(MNO korrigálva)