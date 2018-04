Anyaország, Videók :: 2018. április 4. 11:38 ::

Vona antikorrupciós csomagot hirdetett: ezt az elmúlt nyolc évet szeretnénk leváltani, de nem úgy, hogy visszahozzák az előtte lévő nyolcat

Egy antikorrupciós csomag életbe léptetését ígéri választási győzelmük esetén Vona Gábor, a Jobbik elnöke.

Az ellenzéki politikus, miniszterelnök-jelölt szerdai budapesti sajtótájékoztatóján az ország megvédése mellett a második legsürgősebb feladatként hivatkozott a források megtartására és a korrupciós bűncselekmények elszámoltatására.

Kifejtette: ennek részeként eltörölnék a mentelmi jogot és bevezetnék a dupla büntetés elvét, vagyis ez járna azoknak, akik politikusként megsértik a magyar törvényeket. A paksi beruházást példaként hozva azt is mondta, hogy feloldanák a korrupciógyanús dokumentumok titkosítását, továbbá vagyonosodási vizsgálatot alkalmaznának a ciklus elején és végén a képviselőkre, kormánytagokra.

A Jobbik eltörölné az elévülési időt, hogy ne fordulhasson elő, hogy bizonyos idő eltelte után az, aki meglopta, megkárosította Magyarországot, úgy folytathassa az életét, mintha mi sem történt volna.

A közpénzekkel kapcsolatos bűncselekmények vizsgálatára, felszámolására létrehoznák a korrupcióellenes ügyészséget és azonnal jeleznék Brüsszelnek, hogy csatlakozni kívánnak az európai korrupcióellenes ügyészséghez - ismertette programpontjait a pártelnök. Utóbbira utalva megjegyezte: Orbán Viktor miniszterelnök az ország szuverenitására hivatkozva visszautasította azt, szerinte azonban a kormányfő a saját szabadságát félti.

Vona Gábor azt is megfogalmazta, hogy "a győzelemhez a részvétel a fontos", értékelése szerint a kormányváltáshoz legalább 70 százalékos részvétel szükséges. Megismételte, nem az a választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e, hanem a kivándorlás lelassítása, megállítása.

Úgy vélte, a kormányfő vidéken járva akkor érzi magát boldognak, ha lát egy újabb stadiont, ezzel szemben ő magyar tulajdonú termelőüzemeket szeretne látni, elégtétel helyett kórházi diagnosztikát ígér, a politikai ellenfelek helyett pedig az ország problémáit listázná.

A politikus - "baloldali visszaléptetési tragikomédiaként" jellemezve a helyzetet - arra is kitért: a baloldali pártok az elmúlt 8 évben nem tudtak megegyezni, gyanítja, hogy a következő 4 napban sem fognak.

Pártja mellett érvelve közölte: a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, stabil és egységes, vitáktól mentesen tud kormányt alakítani, továbbá el akarja és el is tudja számoltatni az elmúlt évek korrupciós bűncselekményeit.

Vona Gábor kérdésre megerősítette, hogy pártja jelöltjei sehol nem fognak visszalépni, ha pedig nem szereznek többséget, akkor az LMP-ig terjed a mozgásterük. Magyarországnak megújulásra van szüksége, "ezt az elmúlt nyolc évet szeretnénk leváltani, de nem úgy, hogy visszahozzuk az előtte lévő nyolc évet" - hangoztatta.

Faggatták arról, hogy Gyöngyösi Márton, a párt külpolitikai vezetője a European Security Journalnak nyilatkozva menedékjogot helyezett kilátásba a Szíriából érkezőknek. Úgy reagált: minden kormánynak be kell tartani a nemzetközi egyezményeket, de sem titokban, sem kötvényeken keresztül, sem kvóta alapján nem engednének be bevándorlókat, s szerinte a nyilatkozat is erről szólt.

(MTI)