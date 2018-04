Mint kiderült, a Jobbik Újbudán olyan jelöltet indított, aki a KDNP tagja, illetve immár csak volt.

Úgyhogy papírforma volt a langyos érdeklődés, ami érkezéskor fogadott ezen a minden tét nélküli fórumon, de azért fél órával a kezdés után csak megérkezett mindenki: voltunk is vagy ötvenen.

Főleg idősebbek, gondolom, nyugdíjasok, ahogy maga a Jobbik helyi jelölte, Bardócz-Tódor András is jellemezte magát. Ő azt hangsúlyozta, hogy bizony tanít a mai napig, egyetemen, de általános iskolában is, utóbbiról mindjárt hozta is példának, megtörténik ottan olykor, hogy a gyerek nem fogad szót, és Bardócz-Tódor bár kéri, de nem hagyja abba a játékot, „erre mit csinálhatok én? Semmit. A fülét nem húzhatom meg!”

De azért ne úgy képzeljük szegény Bardócz-Tódort, mint egy gyerekekre vadászó Mike Tysont.

Inkább úgy, mint egy kicsit szögletes, régimódi, elég konzervatív, nyilván vallásos urat, aki egyetlen politikai idézetet próbált bedobni az estén, ez pedig Teleki Páltól származott, de sajnos már nem emlékszem, hogy mire is akart vele kilyukadni. Egy ideig ugyanis főleg azon gondolkodtam, hogy vajon régebben Bardócz-Tódor MDF- vagy MIÉP-szavazó volt-e, amire aztán a legilletékesebb, épp ő adta meg a csattanós választ, amikor minden előkészítés nélkül kibökte:

„Engem a KDNP, ahol tag voltam, kirúgott, amikor megtudták, hogy a Jobbik színeiben indulok itt.”

Nekem erre meg ez ugrott be egyből: miért, talán azt hitte, hogy megfogják dicsérni, hogy KDNP-sként próbál meg beleállni a szintén KDNP-s Simicskóba?