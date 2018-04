Anyaország :: 2018. április 5. 17:44 ::

Szávay: Pintér könnyített határátkeléssel segíti vasárnap a Fidesz kamumagyar szavazóit

A Jobbik Magyarországért Mozgalom megalakulásától fogva kiáll a külhoni magyarok szavazati jogot is tartalmazó állampolgársága mellett, ez természetesen nem változott, és a jövőben sem fog változni, bármit is hazudjon a kormánypártok lakájmédiája. Ugyanakkor kötelességünk felhívni a figyelmet a választási visszaélés gyanújára - írja közleményében Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke. Alább a folytatás.

Információink szerint Pintér Sándor belügyminiszter a választások idejére könnyített határellenőrzést rendelt el a magyar-ukrán és a magyar-szerb határszakaszokon annak érdekében, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, ám életvitelszerűen Ukrajnában vagy Szerbiában élő állampolgárok élni tudjanak szavazati jogukkal. Ez jelenti az ellenőrzés gyorsítását, több személy munkába állítását és az ideiglenes határátkelők megnyitását is. A kormány ugyanakkor mindezt a húsvétkor hazaigyekvő kárpátaljai magyarok számára nem tartotta fontosnak biztosítani, az elmúlt hétvégén 4-5 órás sorok is előfordultak. Ráadásul a könnyített határátkelés komoly lehetőséget nyithat a csempészek számára, sőt, a kamionok felületesebb ellenőrzésével az embercsempészet veszélye is fokozódhat a hétvégén.

A határátkelés megkönnyítését az teszi különösen aggasztóvá, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után immár Bács-Kiskun megyében is olyan információkat szerzett a Jobbik, hogy egy-egy ingatlanba életszerűtlenül sok személy – döntően szerb-magyar kettős állampolgár – van bejelentve. A számos példa közül, amelyeket Grünfelder Zoltán jobbikos képviselőjelölt és munkatársai derítettek fel csak hármat említünk: Csátalján a Damjanich utca 68. szám alatt egy istállóban nyolcan „laknak”, az Erzsébet utca 4. szám alatti orvosi szolgálati lakás pedig bár a helyiek szerint üresen áll, mégis 16-an vannak ide bejelentve. De a legdurvább eset a bácsbokodi Dózsa György út 9., amely valójában egy romos ház, a névjegyzék adatai szerint mégis nem kevesebben, mint 167-en „élnek” itt. A Fidesz célja az ő esetükben is az, hogy április 8-án könnyen Magyarországra tudjanak utazni, és szavazhassanak az országgyűlési választáson, eldöntve ezzel akár egy egyéni mandátum sorsát is. A Jobbik ezen ingatlanok tulajdonosaival szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni. Itt is, és a hasonló szabolcsi visszaélések esetében is, mivel alaposan feltételezhető, hogy a lakcímbejelentéshez anyagi ellenszolgáltatás fejében járultak hozzá

A fentiek miatt a Jobbik azt kéri az általa delegált szavazatszámlálóktól, hogy amennyiben – főként az ukrán, a román és szerb határ mentén található településeken – egy lakcímre tömegesen bejelentkezett, idegen hangzású nevekkel rendelkező választópolgárok érkeznek szavazni, akkor adataik ellenőrzése során álljanak szóba velük. Ha azt tapasztalják, hogy az illető nem beszél magyarul, akkor kérjék az eset jegyzőkönyvezését a rendkívüli események jelentésére szolgáló jegyzőkönyvben. Amennyiben a szavazatszámláló bizottság erre nem hajlandó, akkor az ügyet jelezzék az eredménymegállapító jegyzőkönyv megjegyzései közt.

Mivel ezekben az esetekben alaposan feltételezhető, hogy ezen személyek a könnyített honosítási eljárás során, de törvénytelenül – hiszen nem beszélnek magyarul – szerezték meg magyar állampolgárságukat, ezeket az eseteket a Jobbik el fogja juttatni Áder János köztársasági elnökhöz, kérve az állampolgári jogosultság felülvizsgálatát.

A Jobbik a fentiek miatt felkéri az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőit, hogy fokozottan ügyeljenek a választások tisztaságára. Ha a Fidesz a hatalom megtartása érdekében mindezekre képes, akkor semmilyen más eszköztől nem fognak visszariadni.

